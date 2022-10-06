عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة من (N2) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 320 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 17 مارس 2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والاثنين 6 و10 أكتوبر الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 11 منه، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الخميس 13 الجاري.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت «السكنية» الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



وذكرت المؤسسة أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم 11 الجاري، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



٭ خالد عبدالمحسن حجي أحمد سلمان الاستاذ



٭ سلطان عبدالله سلطان المطيري



٭ عقيل أحمد الشيخ الفارسي



٭ فيصل راشد محمد العازمي



٭ مسفر محمد ناصر شريد العجمي



٭ جارالله مسفر سالم العجمي



٭ عبدالهادي عايش سامح الرشيدي



٭ مشاري عبدالله راشد الطرموم



٭ بدر علي حسن العجمي



٭ فاضل علي محمد مشتاق



٭ مجبل حمد مجبل العازمي



٭ مساعد عبدالله عبدالهادي الجويسرى



٭ سعد عبدالحميد عبدالله الصالح



٭ علي عبدالرضا علي عبدالله



٭ طلاع مضحي طلاع المضحي



٭ فراج نومان عايد الحسيني



٭ جراح متعب معتق العازمي



٭ فهد محمد حباب الرشيدي



٭ أحمد عبداللطيف عبدالحميد المسافر



٭ حمود صالح محمد الفهد



٭ أحمد مناحي نزال الشمري



٭ عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز أحمد



٭ علي حسين دبي العنزي



٭ حمد مداد سمري العازمي



٭ محمد حسين محمد مفتاح



٭ مشعل بعيجان خضران المطيري



٭ ياسر امين محمد الخرس



٭ عبدالله ناصر حازم العتيبي



٭ مبارك غنيم مطلق الرشيدي



٭ رشيد فلاح سرور المويزري



٭ سلمان نجوان جودت حمور



٭ إبراهيم عبدالله شهاب



٭ علي فلاح فالح ابحار



٭ يوسف صلاح عباس الصالح



٭ مشاري مرشد براك صقر



٭ خالد مبارك عايد العازمي



٭ طلال نجر مسند المطيري



٭ صالح عبدالله داود العبدالله



٭ نايف فهاد ماجد الدويش



٭ محمد عبدالله مطلق العجمي



٭ سعد فهد فهاد العازمي



٭ زامل عبدالله راشد الفجي



٭ علي عبدالله أحمد جوهر



٭ مبارك عبدالله محمد الافينس المطيري



٭ فيصل محمد هباس السهلي



٭ صلاح سعود سالم العازمي



٭ فالح صالح مناور الرشيدي



٭ عبدالرضا علي حسين غلوم



٭ عمر راشد أحمد الحقان



٭ عبدالمحسن بجاد هادي العتيبي



٭ وصل الله خليفة سند المطيري



٭ حمد الادعس محمد السعيدي



٭ عبدالمحسن مزيد عبدالرحمن الصانع



٭ سلطان علي سعيد القحطاني



٭ حسن سلمان سعد محمد العجمي



٭ صالح محمد سعد فزران الرشيدي



٭ محمد حسن عبدالله زكريا



٭ أسامة يوسف سنافي الفالح



٭ علي حسن محمد العجمي



٭ بدر مرزوق مطلق المطيري



٭ أسامة سالم عبدالله الوزان



٭ حسين صالح حبيب سالم



٭ فواز مبارك راضي المزيد



٭ مشاري عبدالعزيز أحمد الهبدان



٭ مشعان سعد مشعان العتيبي



٭ بندر عبيد مناور الحربي



٭ بدر محسن حاضر السعيدي



٭ عبدالعزيز أحمد حمود الدويهيس



٭ يوسف معجب مرذب العتيبي



٭ محمد صقر محمد حمدان الجمهور



٭ أحمد ناصر جبر زيد



٭ محمد سعود محمد هادي



٭ سالم حمود سابح الفليج



٭ سليمان حزام جهاد العنزي



٭ مشعل عبدالله محمد العنزي



٭ بدر منصور علي العواد العازمي



٭ سعد مطلق سعود العتيبي



٭ حمدان مبارك محسن العازمي



٭ عبدالله أحمد حاجية مال الله



٭ فهد عادل عباد مكي



٭ فواز فهد غانم الفهد



٭ اسمير عقيل بدر الخالدي



٭ طارق عدنان خلف القريني



٭ لافي مطلق صنت المطيري



٭ سلمان عناد حطاب الهيفي



٭ مشعل محمد شريان المطيري



٭ صباح بدر سبهان صالح



٭ علي يونس محمد الحاتم



٭ بدر عطية عوض شلاش



٭ ليل شجاع طلق العتيبي



٭ شاكر محمود مسيب عباس



٭ زيد راشد هادي العجمي



٭ ثنيان مناع سحيم حسين



٭ هاني جلوي مطر العازمي



٭ علي عبدالله علي القطان



٭ علي عبدالله علي عبدالله



٭ علي سالم صالح العطار



٭ علي حسين اكبر حسين عباس



٭ خالد خليفة عبدالله العازمي



٭ فيصل ناصر خرصان العجمي



٭ حمود صويان سالم الهاجري



٭ ضيدان فهد نهار العجمي



٭ صادق عبدالكريم عبدالرضا عبدالكريم



٭ بدر خالد عبدالله العديله



٭ محمد خلف فهد المطيري



٭ هاشم خالد نزير عسكر



٭ نصار علي مبارك الرشيدي



٭ محسن عبدالله عايد العازمي



٭ يوسف عوض زبن المطيري



٭ مشعل صقر صنهات الديحاني



٭ سليمان عبدالله غلوم حسين



٭ عبدالله فاضل عبدالرحمن الفاضل



٭ حسن علي سعيد القحطاني



٭ فهد سعيدان مهدي العازمي



٭ اوس عبدالله سالم الرومي



٭ انور سعد مجبل العازمي



٭ ثامر راشد محمد المسبحي



٭ ناصر مطلق عواض العتيبي



٭ عبدالرحمن أحمد محمد عبدالرحمن



٭ خالد إبراهيم مطر الحردان



٭ منير محمد علي العجمي



٭ حمد نور أحمد القحطاني



٭ انور مبارك مساعد الرشيدي



٭ محمد مهنا فيصل العتيبي



٭ مبارك مضحى عبدالله المطيري



٭ فهد فالح سالم العازمي



٭ إبراهيم راشد مبارك العازمي



٭ عبدالله عيسي أحمد المطوع



٭ محسن محمد غلوم حسين



٭ عبدالعزيز سعد سعود محجان



٭ عبدالله سعدي عبيد المطيري



٭ أحمد باتع شمروخ العتيبي



٭ مشعل سيف محمد الحصم



٭ طلال محمد عمر الجربا



٭ حسين مرزوق حسين الرشيدي



٭ طلال عبدالله فاضل الداود



٭ محمد عبدالله حسين كاظم



٭ مشعل سالمين مطلق العجمي



٭ لافي غنيم راشد الرشيدي



٭ أحمد سالم فرج الدبوس



٭ حمد عشق عاطف العجمي



٭ عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش



٭ خالد فالح الحميدي السبيعي



٭ باسم حمود كامل العنزي



٭ ناجي حمود عبدالرحمن العصيمي



٭ أحمد عبدالرحمن غلوم اكبر



٭ محمد جابر محمد المري



٭ عامر أحمد محمد عبدالله الدخيل



٭ صالح رفاعي مطلق الصواغ



٭ محمد بدر شريدة المطيري



٭ بدر عوض لزام الرشيدي



٭ مشاري حسين تركي المطيري



٭ مشعل عبدالعزيز محمد الحصان



٭ جابر عبدالهادي محمد المري



٭ أحمد مرزوق مخلد وسام



٭ حامد فالح ظاهر الصويل



٭ حمد علي مانع علي



٭ حمد محمد حباب الرشيدي



٭ نواف خالد سليمان السعيد



٭ مشعل عصام مبارك الرفاعي



٭ مبارك ناصر خفران المطيري



٭ محمد مزيد حسن السريحي



٭ خالد علي شامي الراجحي



٭ عبدالله سمير الاسود سمير



٭ محمد مرزوق زايد العازمي



٭ محمد راشد حمود الحجيلان



٭ محمد راشد محمد العميري



٭ عادل عمعوم ارغيم العازمي



٭ مبارك محمد مبارك الفهاد



٭ فالح محمد فالح العتيبي



٭ جاسم محمد يوسف المزيدي



٭ عبدالله أحمد عبدالله العبيد



٭ محمد إبراهيم عبدالله الجطيلي



٭ خالد رشيد محمد المطيري



٭ مهند عبدالله عمر العمر



٭ خالد مطلق راشد الزعبي



٭ مهدي فياض مشحن العنزي



٭ عبدالله محمد متعب المطيري



٭ خالد وليد مبارك المطوع



٭ محمود غلوم كاظم الكندري



٭ حامد محمد خصيوي المطيري



٭ سعد اسماعيل سعيد فرحان



٭ أحمد علي أحمد العوضي



٭ عبدالله سليمان راشد الرويشد



٭ أحمد حمود سالم الحربي



٭ مشاري أحمد غانم مال الله



٭ محمد عباس قاسم القلاف



٭ سالم صالح سعد العازمي



٭ حسين جليل بارون كمال



٭ أحمد محمد علي المراد



٭ بدر عبدالله حمد الصانع



٭ محسن ظارى مفلح المطيري



٭ فهد عايض رجا الرشيدي



٭ حمود سعيد عواد محمد



٭ محمد سعود يتيم العنزي



٭ جذنان فهاد سالم العجمي



٭ محمد بدر حسن محمد



٭ صباح بدر أحمد الرومي



٭ عادل سعد عبدالوهاب الخراز



٭ محمد رشيد حمود الشمري



٭ عبدالرحمن عبدالله مرزوق بن سعيد



٭ حمد فالح عوض البذالي



٭ بدر عبدالله شبيب السبيعي



٭ صالح سعد صالح الضمير



٭ نايف خالد نايف الشتيلى



٭ أحمد محمد عائش الرشيدي



٭ فهد منيف ركان السبيعي



٭ مطلق عبدالله متعب النويهض



٭ فهد صالح سعيد العجمي



٭ شمروخ عبدالله بداح الهاجري



٭ خالد سيف ناصر العجمي



٭ خالد علي مصطفى محمود



٭ نواف لاحق محمد العتيبي



٭ محمد فهد ابجاد المجروب



٭ عبدالعزيز صالح عبدالهادي السهلي



٭ محمد إبراهيم عبدالرحمن الكندري



٭ عبدالله بدر عبدالله العقيلي



٭ جبريل عبيد صالح الشلاحي



٭ مهدي سعد مسرع العجمي



٭ راشد خلف عيد العازمي



٭ خالد عبدالمحسن سليمان الأحمد



٭ محمد غنيم نطلان الرشيدي



٭ مبارك فهاد حمد العجمي



٭ عبدالله شجاع فالح العتيبي



٭ عبدالرحمن سليمان عبدالرزاق الطيار



٭ سالم سعد محمد العجمي



٭ يعقوب يوسف أحمد يوسف



٭ ياسر حمود جاعد العتيبي



٭ فارس عبدالله فارس الجوير



٭ علي سعد علي ابوكلي



٭ محمد فهد محمد الخوالد



٭ حامد مبارك حمد البغيلي



٭ وليد مهيل فيصل الخالدي



٭ فايز هويدي فراج العازمي



٭ نواف فايز حسين الوهيب



٭ حمد عبدالله عيسي الطواش



٭ خالد طليحان دحيلان الحربي



٭ ناصر سرور سالم العامر



٭ محمد خلف ساكت الشمري



٭ مبارك دحيم مطلق المطيري



٭ فهد حمد عيد الشبو



٭ أحمد محمد رغيان العازمي



٭ حسين يوسف أحمد البلوشي



٭ عبدالله نهار ردن العتيبي



٭ خالد صالح علي العازمي



٭ طلال عبدالله سالم الهولى



٭ محمد خلف محمد اللنقاوي



٭ شافي محمد نهار العدواني



٭ راشد مرزوق حمد العازمي



٭ أحمد شلال ضيدان الشمري



٭ عادل صياح عيد العازمي



٭ عبدالله محمد محسن محمد العنزي



٭ اسماعيل عيسى اسماعيل يعقوب



٭ صالح عبدالهادي محمد العجمي



٭ جراح مسلم سالم الرشيدي



٭ يوسف عبدالله عوض الرشيدي



٭ فلاح عميد مطلق الرشيدي



٭ حمزة أحمد حمزة الحمر



٭ فواز مبارك جبر الحزمى



٭ مشاري محمد فهد العجمي



٭ رضا سلمان عايد الجنفاوي



٭ حمد عبدالله عويضه العجمي



٭ راشد سعد راشد صقر



٭ يوسف مطلق صفران الرشيدي



٭ نواف لافي سعد حجر



٭ محمد جوهر بشير نصيب



٭ بدر محمد علي عبدالله الحرز



٭ غازي نياف جزاع الديحاني



٭ مبارك ضيف الله ضاحي الرشيدي



٭ حمود ناصر جعيثن العتيبي



٭ محمد عبدالكريم عبدالله الرباح



٭ خالد عبداللطيف محمد حيات



٭ مشاري يعقوب يوسف القبندي



٭ وليد فالح عبدالله العازمي



٭ فيصل محمد جاسم الرميضين



٭ أحمد محمد حمود القشام العازمي



٭ نواف عبدالمحسن طعمة الخالدي



٭ سليمان مناحي سليمان الدوسري



٭ عايد خلف خالد العازمي



٭ شجعان مطلق مونس العتيبي



٭ ناصر عبدالله سعد الخالدي



٭ نايف حنس شباب الديحاني



٭ فيصل أحمد خلف الدخيل



٭ بندر رفاع هذال المطيري



٭ أحمد خضير أحمد البلوشي



٭ حمد مفرح مفلح الاصفر



٭ محمد خالد سعيدالحسين



٭ محمد عبدالرضا محمد كرم



٭ علي عبدالرحمن مدهش المهمل



٭ خليفة هلال مزيد العتيبي



٭ فالح فهد فالح السهلي



٭ عبدالله رمثان محده المطيرات



٭ جمال سعود حمود الرومي



٭ عبدالرحمن مصطفي امان عبدالله



٭ متعب فلاح عويضه المطيري



٭ فراس حسين أحمد القطان



٭ جابر عبدالله صالح العمير



٭ نايف عبدالله كمدان العجمي



٭ محمد مبارك سعد الرشيدي



٭ جاسم محمد غزلان العازمي



٭ أحمد مضحي عواد الزبن



٭ علي مطلق ماطر عميره



٭ غازي قائل محمد العتيبي



٭ جمعة صالح جمعة كمال



٭ متعب علي فهد الرشيدي



٭ عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي



٭ هاني يوسف مبارك العبدالله



٭ خالد بداح حمد العازمي



٭ عواد سعد عواد الشمري



٭ يوسف محمد يوسف السميط



٭ زامل سعيد زعل الرشيدي



٭ فوزان عبدالعزيز فوزان العنجري



٭ سامي صنيتان عبدالله الديحاني



٭ حمود منير عكام جهيمان المطيري



٭ صليهم فهد محمد الهاجري



٭ فالح خشمان سلطان شبيب



٭ عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي



٭ محمد عتيق سعيد الحمير



٭ سامي فيحان دعسان المطيري



٭ أحمد فيصل خلف راشد العنزي