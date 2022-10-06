افتتح اليوم الأربعاء مشروع بناء وحماية للتربية الأخلاقية والنفسية لطلبة «مدارس الكويت الخيرية» في لبنان والتي يبلغ عددها 12 مدرسة وتضم 9 آلاف طالب وطالبة.



وأشرف وفد من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية التميز الإنساني على افتتاح المشروع الذي سيطبق في «مدارس الكويت الخيرية» في لبنان لمدة 3 أشهر.



وقال رئيس الوفد رئيس جمعية التميز الانساني د.خالد الصبيحي لـ «كونا» انه بعد زيارة المدارس وافتتاح مشروع بناء برامج تعويضية لصعوبات تعلم المواد الدراسية للاجئين السوريين، وحدة الدعم الطلابي (اكاديمي ـ نفسي) في اليومين الماضيين، نستكمل اليوم زيارتنا للبنان لافتتاح مشروع يحمل اسم «بناء وحماية» الذي يدعو إلى ترسيخ الأخلاق في المجتمع.



وأوضح أن المشروع هو بناء وحماية ووقاية من انحرافات سلوكية وأخلاقية والتي قد يقع فيه البعض، مؤكدا دور المشروع المهم لإكمال منظومة التعليم النوعي الذي تتبناه جمعية التميز الإنساني والهيئة الخيرية الإسلامية.



ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المعلمين الشخصية والمهنية لمساعدتهم في بناء شخصية الطلاب من النواحي الأخلاقية والنفسية وفق متطلبات التربية الإسلامية الوسطية لبناء أجيال قادرة على تحدي الصعوبات وتحقيق الطموحات.



ويقدم المشروع مناهج تربوية متخصصة من خلال معلمين مدربين على أحدث الأساليب التربوية ويشرف عليها متخصصون فنيون وإداريون أصحاب مهارات لتطوير المعلمين والطلاب.



وفي إطار الشراكة بين الهيئة الخيرية وجمعية التميز مع المؤسسات الدولية، عقد الوفد في ختام زيارته للبنان لقاء مع نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان ايتي هيغنز ورئيس قسم التعليم عاطف رفيق والاختصاصيين في القسم وتناول الجانبان أوجه التعاون المشترك التي يمكن ان تنشئ بين المنظمة وجمعية التميز الإنساني في مجال التعليم في حالات الطوارئ وصعوبات التعلم.



كما بحث الوفد مع مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية د.مازن الخطيب بحضور مديرة الجامعة العربية المفتوحة في لبنان يارا عبدالله أهمية توجيه الطلاب للتخصص في المجالات التي تفيد مجتمعاتهم في المستقبل وكيفية اعتماد الدبلوم الخاص بالتعلم في الحالات الطارئة والدبلوم المهني بشكل رسمي من قبل الدولة اللبنانية عبر تبني هذين الاختصاصين من قبل الجامعات.



وشارك في الوفد الكويتي إلى جانب الصبيحي كل من عضو مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني المستشار حامد الرفاعي ومدير البرامج التعليمية في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالرحمن المعمري ومدير قطاع التعليم في جمعية التميز والمدير الإداري لمشروع معالجة صعوبات التعلم د.مدحت سليمان ومدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية التميز د.أحمد البياعة.