استعرض مقترحات وتصورات تفعيل دور المحافظات بما يدعم جهود الوزارات في كل المجالات



قام الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات الشيخ صباح أحمد صباح السالم بزيارة محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر بديوان عام محافظة الفروانية، حيث حضر جانبا من اللقاء محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري، وذلك في مستهل الزيارات الودية له بعد صدور المرسوم الأميري بتعيينه أمينا عاما مساعدا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، وقد تم خلال هذه اللقاءات بحث ومناقشة الموضوعات المشتركة بين المحافظات والمشاكل والمعوقات التي تواجه المحافظين نتيجة متابعتهم الدورية لأعمال محافظاتهم ونشاط الأجهزة الحكومية فيها، وكذلك المشروعات التنموية الجاري إقامتها في كل محافظة، كما تم استعراض بعض المقترحات والتصورات لتفعيل دور المحافظات بما يدعم جهود الوزارات والهيئات الحكومية في كل المجالات بالمحافظات والسعي لتذليل كل الصعوبات بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، وتحديد أبرز القضايا والموضوعات الملحة لتكون من أولويات برنامج عمل الحكومة الجديدة.