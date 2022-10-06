6 وزراء حافظوا علي حقائبهم في الحكومة الجديدة مع إجراء تغيير طفيف علي " النفط "

الخالد نائبا أول ووزيراً ل " الداخلية "والفارس نائب رئيس الوزراء ووزير "شؤون مجلس الوزراء "والناصر ل "الخارجية " ورنا الفارس "البلدية والاتصالات" والمطيري "إعلام" والرشيد ل "المالية"

الحكومة ضمت نائب أول و نائب لرئيس الوزراء وامرأتين و 7 وزراء يحملون دكتوراه

الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة جاهزة بعد صدور الأمر الأميري بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

المحلل في الحكومة الجديدة و الذي اعتذر فور صدور المرسوم كان النائب عمار العجمي والذي اسندت اليه حقيبة الأشغال العامة والكهرباء والطاقة المتجددة

مريم بندق

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمرا أميريا بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وعقب ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو رئيس الوزراء الذي عرض عليه الحكومة الجديدة، والتي ضمت 9 وزراء جدد، وجاءت كالتالي: تم تكليف الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ود.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ

د.أحمد الناصر وزيرا للخارجية، ود.رنا الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وتعيين د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة، تم تعيين حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط ود.خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، وعمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ود.مثنى طالب سيد الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ود.محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، والمستشارة هدى الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيردولة لشؤون المرأة والطفولة.

العجمي يعتذر عن عدم العمل في الفريق الحكومي

عمار العجمي

بعد صدور مرسوم التشكيل الحكومي الجديد، والذي ضم النائب عمار العجمي وزيرا للأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وهو المحلل للحكومة، نشر العجمي على حسابه في تويتر اعتذارا عن عدم العمل في الحكومة، قال فيه: «خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية، ومتيقن أنها لا تحترم الدستور، فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما أنه سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني».

أول مرة في تاريخ الحياة السياسية ينشر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة رسمياً في اليوم نفسه لصدور الأمر الأميري بتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح الوزراء

سابقة وأول مرة في تاريخ الحياة السياسية ينشر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة رسمياً في اليوم نفسه لصدور الأمر الأميري بتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح الوزراء .



الحكومة الجديدة ضمت نائبا أول ووزيرا ل "الداخلية" الشيخ طلال الخالد ونائب لرئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس



حافظ 6 وزراء علي حقائبهم في الحكومة الجديدة مع إجراء تعديل علي حقيبة " النفط " وهم الشيخ طلال الخالد، ود. محمد الفارس ، د. ورنا الفارس ، وعبدالرحمن المطيري ، وعبد الوهاب الرشيد ، والشيخ د. أحمد ناصر المحمد.

في الحكومة 7 وزراء يحملون درجة الدكتوراه هم: محمد الفارس ، رنا الفارس ، أحمد الناصر ، خليفة الحميدة ، أحمد العوضي ، مثنى الرفاعي ، ومحمد بوزبر.



النائب المحلل عمار العجمي اعتذر بعد صدور المرسوم وكان يحمل حقيبة الأشغال العامة والكهرباء والطاقة المتجددة .

الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة جاهزة و المقابلات ستدور سريعاً بعد صدور الأمر الأميري بإعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

صدر أمس الأربعاء مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

ـ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يُعين كل من:

1 ـ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 ـ د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3 ـ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

4 ـ د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 ـ عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

6 ـ عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 ـ د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.

8 ـ حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.

9 ـ د.خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

10 ـ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

11 ـ عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12 ـ مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

13 ـ د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

14 ـ د.محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

15 ـ المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 9 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 5 أكتوبر 2022م



صدر أمس الأربعاء مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،



ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

ـ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يُعين كل من:



1 ـ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 ـ د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3 ـ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

4 ـ د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 ـ عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

6 ـ عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 ـ د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.

8 ـ حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.

9 ـ د.خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

10 ـ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

11 ـ عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12 ـ مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

13 ـ د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

14 ـ د.محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

15 ـ المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 9 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 5 أكتوبر 2022م

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد: