أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الأربعاء أن قرار وزراء نفط تحالف (أوبك +) بتخفيض الانتاج بواقع مليوني برميل في اليوم ستكون له انعكاسات إيجابية على أسواق النفط تخدم الصالح العام.وقال الفارس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع تحالف (أوبك +) في فيينا إن وزراء التحالف أنجزوا عملا مهما ومفصليا للعالم فيما يتعلق بتوفير الطاقة والوقود النفطي.وأضاف الوزير الكويتي أن "هذا القرار يجعلنا اليوم أمام مسؤولية كبيرة إزاء متابعة تطورات السوق من ناحية خفض الإنتاج في حالة زيادة المعروض أو زيادة كميات الانتاج عندما تكون هناك حاجة لمزيد من الامدادات النفطية".

وأشار إلى أن "وزراء نفط الدول ال 23 المنضوية تحت مظلة (أوبك +) سيواصلون التشاور فيما بينهم ومتابعة تطورات السوق وسيتخذون الاجراءات المناسبة وفق الحاجة وبما يخدم مصالح السوق النفطية العالمية وتوازناتها".وردا على سؤال حول موقف الدول المستهلكة الرئيسية وفي مقدمتها الدول الغربية من قرار خفض الانتاج أوضح الوزير الفارس "نحن نتفهم مخاوف المستهلكين من إمكانية ارتفاع الأسعار ولكن ما يحركنا نحن في (أوبك +) هو بالأساس مسالة تحقيق التوازن بين العرض والطلب .. ومن ثمة نعمل على المحافظة على هذا التوازن وبما يمنع التقلبات وانهيار السوق".

وأكد الوزير الفارس أن تحالف (أوبك +) يعمل على خدمة الاقتصاد العالمي وليس تهديده.وخلص الوزير الكويتي في ختام تصريحه إلى القول إن ما يميز قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و (أوبك +) الصفة الفنية البحتة التي تعكس دائما واقع السوق وتوزاناته مشددا على أن (أوبك) لم تتخذ على مدى تاريخها الطويل أية قرارات لغرض فرض الهيمنة بل تحرص دوما على توفير إمدادات كافية للسوق وبأسعار معقولة لا تضر بمصالح المنتجين أو المستهلكين.