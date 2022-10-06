صرح م. بدر حمد المبارك، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، بأن الجمعية تتابع باهتمام تحصيل طالباتها اللتان انتظمتا في الدراسة في كلية القانون الكويتية العالمية KILAW واللتان تم ترشيحهما من قبل الجمعية الكويتية للأسر المتعففة العام الماضي وبين بأن الجمعية تسعى بكل جد وتفان إلى تقديم الدعم اللازم للأسر ذات الاحتياجات الإنسانية والمادية وكما انها تسعى إلى كفالة الكثير من الأسر المتعففة وأبناءها في المجال التعليمي في المراحل المدرسية والجامعية المختلفة وأن مبادرات برامج الدعم والمساندة كثيرة ومتعددة طرحتها الجمعية تحسست فيه حاجة الأسر المتعففة داخل الكويت.



في هذا السياق قال المبارك بأن (التعليم) ودعم حاجات الأسر في مجالات العلم والتعلم اخذ حيزا مهما من استراتيجية الجمعية وأولته اهتمام متصاعدا، وقد تعددت الجوانب التي قدمت فيها الجمعية هذه المساعدات لتشمل المنح الدراسية وسداد الرسوم الدراسية في المراحل الدراسية العامة للأسر التي يتعذر عليها سدادها للضائقة المالية.



وبين المبارك بأن من أهم هذه المساعدات التعاون مع بعض الجامعات الخاصة والكليات المتخصصة داخل الكويت لإتاحة الفرصة لأبناء الأسر المتعففة من الفائقين والفائقات لأخذ حظهم في فرصة تعليمية مميزة مشيرا بأن اهتمام الجمعية تجاوز المراحل المدرسية لتوصل تقديم المنح الدراسية الجامعية للسنة الثانية حيث قدمت منحة لأحدى بنات الأسر المتعففة في مقعدها الدراسي في أحد الكليات المتخصصة داخل الكويت.

بدوره قدم المبارك شكر الجمعية للمتبرعين الكرام على تقديمهم هذه المنح في مجال القانون للناجحين والناجحات في الثانوية العامة – القسم الأدبي من أبناء وبنات الأسر المتعففة وللقائمين على كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، والتي تعدّ من أهم وأميز الجامعات في مجال القانون في المنطقة وللقائمين على كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، والتي تعدّ من أهم وأميز الجامعات في مجال القانون في المنطقة.



وبيّن المبارك بأن الطالبة التي تم ترشيحها من قبل الجمعية هذا العام قد انتظمت في مقعدها الدراسي بالكلية التي بدورها أعربت عن بالغ امتنانها لمبادرة الجمعية التي وصفتها بالرائعة كما أعربت عن سعادتها البالغة وشكرها لإدارة الجمعية لإعطائها هذه الفرصة الذهبية لإتمام دراستها الجامعية واخذ فرصتها في مجال التعليم العالي.

كما نقل المبارك للطالبة سعادته البالغة متمنيا لها التوفيق في دراستها وأمله بأن تثبت جدارة في شغفها العلمي وإصرارها على المضي قدما نحو التفوق لمساعدة نفسها وأسرتها بعد تخرجها وحثها على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة من خلال النجاح المتواصل والتفوق الدائم..



وأبان المبارك بان الجمعية ماضية في تنويع مشاريعها ذات البعد التعليمي، وتوسيع قاعدة اتصالاتها مع الجامعات الحكومية والخاصة من أجل توسيع الفرص التعليمية امام المستفيدين من أبناء الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت وإعطائهم مزيدا من الفرص للانخراط فيها بما تفتحه العملية التربوية والتعليم العالي من أبواب امامهم في اخذ الدور لمساعدة اهاليهم وتمكينهم من الحياة الكريمة، واصفا تقديم هذه المنح من قبل الجمعية بأنها تمثل دعما قويا للمعسرين والمعسرات من أبناء الأسر المتعففة.