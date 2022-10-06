شهدت سيدني رسميا هطول أمطار بما يكفي لإعلان خبراء الأرصاد الجوية عام 2022 العام الأكثر هطولا للأمطار في المدينة الأسترالية على الإطلاق

ومع سقوط أكثر من 27 مليمترا من الأمطار في محطة مكتب الأرصاد الجوية في سيدني بين الساعة 9 صباحا (2200 بتوقيت جرينتش) والساعة 1230 ظهرا، بلغ إجمالي هطول الأمطار رسميا ما مجموعه 8ر2199 مليمترا في العام حتى الساعة 0110 ظهرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية.

وتم تسجيل الرقم القياسي السنوي السابق عام 1950 ، عندما تم تسجيل 2194 مليمترا من الأمطار على أساس سنوي ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية نقلا عن المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة قبل نهاية العام. وكانت هناك العديد من التحذيرات من الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا ، بما في ذلك في منطقة النبيذ الشهيرة في وادي هنتر ومنطقة سيدني الحضرية.

وقالت سلطات الطوارئ في الولاية إنه من المتوقع أن يصل هطول الأمطار إلى الكمية الشهرية المعتادة في غضون عدة أيام في بعض أجزاء الولاية.

وتعرض الساحل الشرقي لأستراليا لأمطار غزيرة بشكل استثنائي وفيضانات عدة مرات بالفعل هذا العام. وفي أوائل تموز/يوليو ، شهدت أجزاء من سيدني وصول مياه الفيضانات إلى عدة أمتار.