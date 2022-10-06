كشفت الناشطة في مجال المناخ، السويدية جريتا تونبرج، كيف أن تشخيص إصابتها بمتلازمة "أسبرجر" شكل نهجها في التعامل مع أزمة التغير المناخي.

ونالت الناشطة، البالغة من العمر 19 عاما، شهرة عندما كانت الخامسة عشرة من عمرها، حينما بدأت تقضي أيام الجمعة وهي تجلس خارج مبنى البرلمان السويدي، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة التغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الخميس، أن تونبرج تحدثت إلى مجلة "إل" البريطانية عن نشاطها وتأثير معاناتها من متلازمة "أسبرجر" على عملها.

ومن المقرر أن تطلق تونبرج، في وقت لاحق هذا الشهر في مهرجان لندن الأدبي، كتابها الجديد "كتاب المناخ" وهو عبارة عن مجموعة تضم أكثر من 100 مساهمة من شخصيات مثل خبير الاقتصاد كيت راورث، والكاتبة والناشطة ناعومي كلاين، والمؤلفة مارجريت أتوود.

وحول أحد أهم رسائل "كتاب المناخ"، قالت تونبرج لمجلة "إل": "أحد أهم الرسائل هي: لا تصغ لي، إصغ إلى العلماء، إصغ إلى الخبراء، إصغ إلى الأكثر تأثيرا....".