اختارت الأسرة الدولية الرياضية، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية للفترة المقبلة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ م، خلال اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS) الرابع والثمانين في العاصمة الإيطالية روما والذي شاركت فيه جمعية الصحفيين العُمانية ممثلة في لجنة الاعلام الرياضي.

وشهدت الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية برئاسة الايطالي جياني ميرلو، بعد فوزه بالتزكية، وفوز القطري محمد حجي ضمن نواب الرئيس، والسعودي عادل الزهراني عضوًا في المكتب التنفيذي بالتزكية إضافة إلى بقية المترشحين.

وأوضح سالم بن حمد الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، رئيس لجنة الإعلام الرياضي أن الاجتماعات أتاحت الفرصة لأعطاء فرصة للشباب في العالم لتبوء مقاعد جديدة في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ودخول أيضًا عناصر نسائية منافسة على المقاعد، وأتاح الفرصة أيضًا للقاءات عقدتها الجمعية مع رؤساء الاتحادات القارية الجدد الذين تم اختيارهم قبل يومين إلى جانب الاتحادات والجمعيات والنقابات الوطنية والتي تم خلال بحث التعاون بين الجمعية وهذه المؤسسات من الاتحادات والنقابات والجمعيات من دول العالم، إلى جانب التنسيق معها حول الأحداث والفعاليات القادمة وتوحيد المواقف.

واشتمل جدول الأعمال، استعراض تقارير الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية منها تقرير الرئيس والأمين العام والتقرير المالي وتقارير الأقسام القارية.

وإشار الجهوري إلى أن لجنة الإعلام الرياضي تساهم في فتح المزيد من مجالات التعاون مع الآخرين أكانت اتحادات وطنية أو قارية أو الاتحاد الدولي وتعزيز العلاقات وتبادل الزيارات وإقامة النشاطات المشتركة والترويج للأحداث الرياضية العالمية التي تعتزم سلطنة عُمان تنظيمها كبطولة كأس العالم للهوكي.

وشهد المؤتمر مشاركة وفود من ١٦١ اتحاد عضو مقسمة إلى أربعة قارات وهي آسيا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا، كما تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية حول مستقبل الصحافة الرياضية في عصر الذكاء الاصطناعي ودورة ألعاب الأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣، وكذلك حول تنامي إقبال النساء على ممارسة الألعاب الرياضية.

وقد ألتقى وفد سلطنة عُمان المشارك في المؤتمر، بعدد من رؤساء الاتحادات القارية؛ لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التي تساهم في تطوير العمل الصحفي الرياضي بسلطنة عُمان وتضيف للصحفي والإعلامي العُماني تجارب ومعارف جديدة من خلال حضور والمشاركة في تغطية مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.

وسبق تلك الاجتماعات اختيار أحمد بن سيف الكعبي عضو لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين العمانية، إثر توافق داخل القارة الآسيوية على اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية برئاسة الكوري هيدونج خلفًا للكويتي سطام السهلي وخمسة نواب للرئيس وهم النائب الأول للرئيس عادل الزهراني من المملكة العربية السعودية والقطري مبارك بوعنين والكويتي خليل حيدر والماليزي أحمد كواري عيسى والهندي سابا ناياكان والإيراني ميسم زماني ابادي إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي وعددهم ٨ أعضاء أبرزهم سلطنة عُمان وفلسطين واليمن، كما أجرت القارات الأخرى انتخابات لها لاختيار قياداتها.