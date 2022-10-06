قام فريق بحثي مكون من علماء صينيين وأجانب بقياس دقيق لحجم مجرة درب التبانة، ليكشفوا أن حجمها يُمثل قرابة 550 مليار ضعف حجم الشمس.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة (الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية).

وبلغ حجم مجرة درب التبانة التي تم قياسها مؤخراً نحو نصف الحجم الذي تم قياسه من قبل فرق بحثية أخرى، وكان تريليون ضعف حجم الشمس.

وقالت شيويه شيانغ شيانغ، عضو رئيسي في الفريق البحثي المذكور، الباحثة في المرصد الوطني الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: "إن أحدث نتائجنا تُشير إلى أن مجرة درب التبانة قد تكون "أنحف" مما اعتقدنا في السابق".

وأضافت شيويه: "هذا يعني أن هناك كمية أقل بكثير من المادة المظلمة غير المضيئة ولكن الجاذبة في المجرة مما كان مقدراً في الأصل".

وأشارت شيويه إلى أن الكمية حاسمة لمعرفة ديناميكات مجرة درب التبانة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عوامل عالية لعدم اليقين في تقييم كميتها نظراً لمحدودية الرصد.

وفي الدراسة، تحصّل العلماء على نتائج الرصد بناء على أساس تلسكوب (لاموست) الطيفي الليفي متعدد الأهداف لمنطقة السماء الكبيرة، وهو تلسكوب بصري رائد في الصين، والقمر الصناعي (غايا) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وذكرت شيويه أن العينة الكبيرة من البيانات الطيفية الموفّرة من (لاموست) تعد إحدى التفوقات التي حققتها الدراسة قياساً إلى الدراسات التي قامت بها فرق بحثية أخرى، مشيرة إلى أن العينة ليست كبيرة من حيث العدد والتغطية فقط، بل تسجل أيضاً التموضع ثلاثي الأبعاد، والسرعة ثلاثية الأبعاد، ووفرة المعادن في كل نجم.

وضمّ الفريق علماء من جامعة المضائق الثلاثة الصينية، و ناوك، وجامعة سوينبورني للتكنولوجيا في أستراليا، وجامعة شانغهاي جياوتونغ وغيرها.