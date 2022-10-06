أظهرت بيانات اقتصادية نشرت نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلا من التوقعات.

وذكرت شركة أيه.دي.بي المتخصص في إعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 208 آلاف وظيفة مقابل 185 ألف وظيفة خلال آب/أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بواقع 200 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 132 ألف وظيفة خلال أغسطس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقال نيلا ريتشاردون كبير خبراء الاقتصاد في أيه.دي.بيي "هناك مؤشرات على العودة إلى سوق العمل. نحن في مرحلة انتقالية حيث سنظل نرى استمرار نمو الوظائف... طلب أصحاب العمل على العمال مازال يزداد، ومازال الباحثون عن العمل يتدفقون إلى السوق حتى الآن".