عبدالكريم أحمد

تلقت المحكمة الدستورية اليوم الطعن الانتخابي الثالث أقامه النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة أحمد مطيع، مطالبا بإعادة الفرز والتجميع وإعلان فوزه فيها.

وذكر الطاعن أنه كان مرشحا في الدائرة الخامسة بانتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، إلا أنه بعد إجراء الانتخابات وفرز الأصوات الذي تم، وقع خطأ حسابي في تجميع الأصوات فضلا عن مخالفات عديدة أثناء سير العملية الانتخابية وبرغم ذلك أعلنت اللجنة الرئيسية أسماء المرشحين العشرة الفائزين بعضوية مجلس الأمة وهم المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدم إعلان فوزه بالمخالفة لما رصده مندوبوه وما سجله من نتائج تؤكد فوزه، مبينا أن ذلك يعني وقوع خطأ مادي في هذه النتيجة.

يذكر أن المحكمة تلقت طعنين انتخابيين، الأول أقيم مطالبا بإبطال العملية الانتخابية برمتها بذريعة عدم تنقيح جداول المرشحين والناخبين ما أسهم بمشاركة عسكريين وأشخاص لا يحق لهم المشاركة، والآخر من المرشح هاني حسين طعنا على قرار شطبه من جداول المرشحين.