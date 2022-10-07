أكد منسق البرامج التدريبية بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي في الجمعية الكويتية لحماية البيئة نواف المويل أن زيارة أعضاء الجمعية لمصنع «بيئتنا» لإعادة تدوير نفايات البلاستيك جاءت للتعرف على دورة التصنيع والتعاون مع إدارة المصنع لاستقبال برنامج «المدارس الخضراء» في دورته الثانية عشر للعام الدارسي الحالي.



وقال المويل: نظرا لأن البلاستيك إحدى أكثر المواد غير المكلفة والخفيفة والتي تتشكل في مجموعة متنوعة من المنتجات وهي في متناول الأيدي دائما، تسعى الجمعية من خلال برامجها للتوعية بتقليل استهلاكه والاستعاضة عن البلاستيك قصير العمر والذي يتم التخلص منه خلال عام من التصنيع ببدائل صديقة للبيئة وذات استخدام أطول.



وأضاف: يتم استخدام جزء كبير من البلاستيك الذي يتم إنتاجه كل عام في صناعة مواد التعبئة والتغليف التي تستخدم لمرة واحدة أو غيرها من المنتجات قصيرة العمر التي يتم التخلص منها خلال عام من التصنيع، ما يعني أن استخدامنا الحالي للبلاستيك ليس مستداما والمعرفة بأنواعه تساعد على تقليل تراكم الكميات الكبيرة منه التي انتهى عمرها الافتراضي على شكل حطام في مدافن النفايات وفي الموائل الطبيعية بجميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن إعادة التدوير واحدة من أهم الإجراءات المتاحة حاليا للحد من هذه التأثيرات ومن أكثر المجالات ديناميكية في صناعة البلاستيك، ونضع إعادة التدوير بإيجاز في سياق مقابل استراتيجيات أخرى للحد من النفايات.



وتابع: بينما تتم إعادة تدوير البلاستيك في العالم منذ السبعينيات، فإن الكميات المعاد تدويرها تختلف جغرافيا، وفقا لنوع البلاستيك والتطبيق، وشهدت إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف توسعا سريعا على مدى العقود الماضية في عدد من البلدان، كما ان التقدم في تقنيات وأنظمة جمع وفرز وإعادة معالجة البلاستيك القابل لإعادة التدوير يخلق فرصا جديدة لإعادة التدوير، ومع الإجراءات المشتركة للجمهور والصناعة والحكومات، قد يكون من الممكن تحويل غالبية النفايات البلاستيكية من مدافن النفايات إلى إعادة التدوير.