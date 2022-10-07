الجو اليوم صحو ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و25 كم/س



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه من المحتمل جدا أن تهب اليوم الجمعة رياح شمالية غربية خفيفة السرعة تتراوح سرعتها بين 5 و25 كم/س تجعل الجو صحوا وخاليا من الغيوم، ثم تتحول في الفترة المسائية الى رياح جنوبية شرقية «كوس مطلعي» خفيفة السرعة.



وأضاف المرزوق: تستمر «رياح الكوس» حتى صباح يوم الثلاثاء، حيث تعود مرة أخرى الرياح الشمالية الغربية الخفيفة السرعة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الحرارة بصفة عامة لن تزيد على 40 درجة مئوية خلال هذه الفترة كما أن الرطوبة النسبية ستكون خفيفة جدا ولن تزيد على 35%.



وذكر انه في يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري ستدخل المنطقة في موسم الأمطار، وهي «فترة الوسم» والتي تبلغ مدتها 40 يوما وستستمر حتى يوم 6 ديسمبر، حيث ينتهي «الوسم» وتدخل «المربعانية».