بدا مدرب تشلسي غراهام بوتر مرتاحا من العرض المميز لفريقه في ملعب ستامفورد بريدج، حيث فاز على ضيفه ميلان 3-0، في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وقال بوتر في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «كانت ليلة جيدة. كنا بحاجة للعب جيدا. موقف اللاعبين وتطبيقهم التعليمات كان رائعا. سجلنا فوزا مهما حقا».



وأضاف: «بدأنا متوترين بعض الشيء لنحو 5 دقائق، لكنك رأيت بعد ذلك كيف بدت شهية اللاعبين للفوز. سيطرنا على المباراة وقابلنا بعض التهديد».



وأوضح: «الهدف الأول كان مهما. عانينا قليلا في الشوط الثاني وكان ذلك جيدا، والهدف الثاني أعطانا راحة. خرجنا بشباك نظيفة، وسجلنا 3 أهداف. اللاعبون عبروا عن شخصيتهم بشكل جيد».