شارك رئيس لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي حسين دشتي في تحكيم الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 - جولة قارة أميركا - التي ينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية IJSBA حاليا، وتستضيفها ولاية أريزونا الأميركية، ليكون بذلك أول حكم عربي خليجي من الكويت يشارك في تحكيم البطولة منذ 40 عاما، وقد حظي بإشادة كبيرة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لإدارته وقراراته المتميزة في التحكيم.



وإلى جانب مشاركته في تحكيم البطولة يرأس حسين دشتي وفد المنتخب الوطني للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري والمشارك في البطولة التي ستختتم منافساتها الاثنين المقبل. وتتجه الأنظار نحو أبطال المنتخب وعلى رأسهم حامل اللقب وبطل أبطال العالم محمد بوربيع ومحمد الباز وعبدالرحمن العمر وسالم المطوع وراشد الراشد والبطل الواعد فيصل بوربيع الذي حقق درع وميدالية المركز الأول في فئة الستوك ضمن منافسات الجولة الأولى - جولة أوروبا - التي أقيمت في يوليو الماضي بپولندا.