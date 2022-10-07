أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة (الكويت لعام 2021) التي تمنحها المؤسسة سنويا للعلماء العرب المتميزين ممن حققوا إنجازات بارزة ومساهمات اصيلة في مسيرتهم البحثية.



وقال المدير العام للمؤسسة د.خالد الفاضل في بيان صحافي أمس الخميس إن إعلان أسماء الفائزين بجائزة الكويت جاء بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة وتوصيات مجلس الجوائز في المؤسسة وكذلك لجان تحكيم الجائزة.



وأعرب الفاضل عن تمنياته للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين العرب وعطاءهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته. وأفاد البيان بأن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف دينار كويتي (نحو 132 ألف دولار أميركي) لكل مجال من مجالاتها الأربعة.



وأضاف أن جائزة العلوم الأساسية بمجال علوم الفيزياء في تخصص (فيزياء الحالة المكثفة) منحت مناصفة بين العالم السعودي د. عثمان بكر والعالم المصري د. عمر عبدالصبور اللذين يعملان معا بقسم العلوم والهندسة الفيزيائية في جامعة (الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية) تركزت أبحاثهما على استخدام مادة (البيروفسكايت) في تطبيقات الطاقة الشمسية وكذلك مستشعرات الإشعاعات عالية الطاقة.



وأوضح أنه في مجال العلوم التطبيقية عن موضوع (العلوم التطبيقية الطبية) فاز فيها مناصفة كل من العالم المصري د. نبيل صيدح الذي يشغل حاليا منصب مدير مختبر الغدد الصماء العصبية البيوكيميائية في معهد البحوث السريرية في مونتريال كندا والعالم اللبناني د.علي طاهر الذي يشغل منصب أستاذ بوحدة أمراض الدم والأورام في قسم الطب الباطني ومدير معهد نايف باسيل في الجامعة الأمريكية في بيروت.



وذكر البيان أن موضوع أبحاثهما وتجاربهما العلاجية قاد الى آفاق جديدة لعلاج مرضى اضطراب الدم (الثلاسيميا) بالإضافة الى تطوير أدوية جديدة وفعالة لعلاج ارتفاع الكوليسترول.



وبين أنه في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع (العلوم التربوية) فاز بالجائزة العالم اللبناني د. فؤاد عبدالخالق الذي يشغل منصب عميد كلية التعليم في جامعة نورث كارولينا (تشابل هل) في الولايات المتحدة الأميركية.



وأشار إلى أن أبحاثه تركزت في العديد من المواضيع التي تخص مجال تعليم العلوم وتعلمها مع التركيز على أهمية ادخال منهج STEM (العلوم-التكنولوجيا-الهندسة -الرياضيات) في الفصول الدراسية لصقل مهارات الطلاب وتطوير مهاراتهم.



وأضاف أنه بمجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب عن موضوع (علم اللغويات تخصص اللسانيات المعجمية والنحو العربي) فاز بالجائزة العالم اللبناني د.رمزي بعلبكي الذي يشغل منصب رئيس دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى بالجامعة الأمريكية في بيروت.



وأوضح أن أبحاثه تركزت في مجال اللسانيات المعجمية وله العديد من المنشورات البحثية والكتب المحررة والقواميس خلال السنوات العشرين الماضية.



وتهدف المؤسسة من خلال جوائزها المتنوعة الى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار في تنميتها عبر مبادرات تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز البيئة الثقافية الممكنة لذلك، ويقوم على إدارة الجائزة مجموعة من الكوادر الكويتية التي تقوم بتشجيع الباحثين وتعزيز العطاء والإنتاج العلمي المتميز على الصعيدين الوطني والعربي، ودفع عملية التنمية في أرجاء الوطن العربي.