عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جميع قياديي الوزارة الى تقديم إقرار الذمة المالية تجنبا للمساءلة القانونية. جاء ذلك في تعميم أصدره د.اليعقوب لقطاعات الوزارة المختلفة ومناطقها التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه:



نهيب بجميع موظفي الوزارة من الوظائف القيادية ومن هم بمستوى مدير إدارة وأعلى الى ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية في النماذج المخصصة لذلك على موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مضيفا أنه لخطوات التقديم والحصول على نموذج إقرار الذمة المالية يمكن الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني (www.kancor.gov.kw).



وتضمن التعميم أيضا ضرورة قيام المشمولين بالتوقيع على نموذج رقم (1) إقرار وتعهد بتقديم إقرار الذمة المالية الأول وتحديثه الخاص بتولي الصفة عند التعيين وعند الترقية أو الندب أو من زالت عنهم الصفة،



آملين من جميع المشمولين في تقديم إقرار الذمة المالية تجنبا للمساءلة القانونية.