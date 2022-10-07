أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تنظيمها ورشة عمل خاصة بأمن الطيران المدني بدءا من الأحد المقبل حتى 13 أكتوبر الجاري بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).



وقال المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان لـ «كونا» أمس إن الورشة تأتي دعما للجهود الإقليمية للمنظمة الدولية للطيران المدني وإبرازا لدور الكويت بمجال الطيران المدني وما يتصل بترخيص الشركات والعاملين في أمن الطيران المدني.



وأوضح الفوزان أن الورشة ستعقد في مقر إدارة الطيران المدني بمشاركة 6 دول إقليمية هي: الكويت وقطر وعمان والأردن والسعودية والسودان، علاوة على جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي وهي: وزارة الداخلية وشركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وشركة «ناس».



وأضاف أن الورشة بإشراف المنظمة الدولية (إيكاو) وسيتم خلالها استعراض آخر ما تم التوصل له بشأن تراخيص أمن الطيران والقوانين الدولية وتجربة الطيران المدني الرائدة في ترخيص أمن الطيران المدني.



على صعيد، آخر، قال الفوزان إن الطيران المدني وقعت أخيرا عقد خدمات استشارية مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) على هامش الاجتماع السنوي للدول الأعضاء المقام حاليا في مدينة مونتريال بكندا.



وذكر أن العقد مدته خمس سنوات ويهدف إلى تقديم الدعم والإسناد للإدارة العامة للطيران المدني علاوة على تطوير منظومة الطيران المدني على نحو آمن ومنظم.