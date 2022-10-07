أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية، أن شركة نفط الكويت حصلت على عدد من الموافقات الرسمية لترسية وطرح عقود جديدة بقيمة تقدر بنحو 121 مليون دينار. وفي التفاصيل قالت المصادر ان الشركة حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على ترسية عقد إنشاء خطوط تدفق أنابيب الحقن في شمال الكويت بقيمة 36 مليون دينار، فيما قررت ترسية خدمات تمريض مستشفي الأحمدي بـ 15 مليون دينار. ولجهة طرح العقود الجديدة، فإن «نفط الكويت» حصلت على موافقة طرح مناقصة إنشاء شبكة الكهرباء للمضخات الكهربائية الغاطسة في شمال الكويت، وذلك بقيمة تقديرية تزيد على 40 مليون دينار، فيما تم أخذ الموافقات على طرح مناقصة الصيانة الشاملة لمرافق الغاز بقيمة تقديرية تتراوح بين 25و30 مليون دينار.