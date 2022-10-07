عبدالكريم العبدالله



قال مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري، انه تم نقل تبعية 14 مركزا صحيا للمنطقة «إداريا وفنيا» من مناطق حولي والأحمدي الصحية بهدف تغطية الخدمات الطبية وفقا للحاجات الفعلية للمناطق السكنية.



وكشف د.البصيري في تصريح لـ «الأنباء»، عن توجيه رؤساء الأقسام الطبية في مستشفى جابر الأحمد لإعداد تصور في تطوير الخدمات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية عبر استحداث عيادات تخصصية بمختلف التخصصات لاستيعاب أكبر عدد من الحالات لتخفيف الضغط عن مستشفى جابر الأحمد. وبين د.البصيري أن هذا يأتي للارتقاء وتطوير الخدمات الصحية المقدمة في الكويت ومنطقة مبارك الكبير الصحية، مشيدا بتجاوب رؤساء الرعاية الصحية الأولية في منطقتي حولي والأحمدي الصحية لنقل تبعية المراكز الـ14 بأسرع وقت إلى منطقة مبارك الكبير الصحية.



هذا، وحددت وزارة الصحة تبعية 14 مركزا صحيا «إداريا» و«فنيا» لمنطقة مبارك الكبير الصحية، وهي: الشهداء ـ الزهراء ـ السلام ـ الصديق ـ مبارك الحساوي الصحي ـ عبدالرحمن الزيد ـ مشرف ـ بيان ـ المسايل ـ أبوفطيرة السكني ـ الفنيطيس ـ العدان الصحي ـ العدان التخصصي - القرين.