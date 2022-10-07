رشيد الفعم



حسم النائب د.حمد المطر الجدل حول مكان وموعد عقد الاجتماع النيابي التنسيقي المعتاد الذي يكون دائما قبيل بداية كل فصل تشريعي بتوجيه الدعوة للنواب للاجتماع في ديوانه ظهر غد السبت في منطقة القادسية. وقال د.المطر، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه دعا النواب إلى ديوانه للتباحث حول أمور نيابية عدة قبل جلسة الافتتاح المقررة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى ان الهدف الأساسي من اللقاء هو التشاور حول اللجان البرلمانية وضرورة التنسيق قبل الدخول في الجلسة، مشددا على ان التنسيق النيابي- النيابي أمر مهم قبل البدء في العمل من أجل التفاهم والتركيز على القوانين المهمة.



وعلى صعيد الحكومة وبعد صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وبعد صدور المرسوم الأميري بتشكيلها، طالب نواب بضرورة اختيار وزراء أكفاء قادرين على تلبية طموحات المواطنين، وأن تكون تركيبة الحكومة الجديدة متماشية مع



مخرجات العملية الانتخابية التي جرت مؤخرا. وقال النواب، في تصريحات صحافية، إن هناك متسعا من الوقت لإعادة النظر في أعضاء التشكيل الحكومي واختيار رجال دولة قادرين على النهوض بالكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، ولديهم برامج ورؤى تخدم الدولة. وأكد النواب على ضرورة أن يكون الفريق الحكومي قادرا على الانسجام مع اختيارات الشعب وتلبية طموحاته، مطالبين بإعادة النظر في التشكيلة «فمازال هناك متسع من الوقت».