أكد المتحدثون في جلسة «دور المعجم التاريخي في التواصل الحضاري»، التي شارك بها مجمع اللغة العربية بالشارقة ضمن فعاليات «أيام الشارقة الأدبية» في البرتغال، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، أن المعجم التاريخي للغة العربية سيكون أحد أكبر مراجع تعزيز التواصل الحضاري بين العرب والأمم كافة، من خلال منهجه العلمي الرائد في تتبع تاريخ الألفاظ، واكتشاف جذورها وارتباطاتها بالثقافات القديمة واللغات الأخرى.



وتحدث في الجلسة كل من د.امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لـ «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، ود.عبدالفتاح الحجمري مسؤول مكتب تنسيق التعريب بالرباط، اللذين أكدا الدور الرائد لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم علاقات التواصل الثقافي بين إمارة الشارقة والمراكز الأكاديمية والثقافية العالمية، والتي تعد جامعة كويمبرا من أبرزها.



وأكد المستغانمي أن المعجم التاريخي هو أعظم مشروع للغة العربية على مر التاريخ وأن الفوائد التي يشتمل عليها المعجم في البحث عن العلاقات بين ألفاظ اللغة العربية واللغات الأخرى، واكتشاف ما فيها صلات وروابط، يجعل منه شاهدا على إسهام لغة الضاد في التعارف بين الأمم والحضارات، إذ يؤرخ للهجات السامية التي استقت أصولها من العربية واستقلت بضروب من التغيير في بعض الجوانب البنيوية والتراكيب عبر الزمن.



وأشار المستغانمي إلى واحدة من عناصر إسهام المعجم في التواصل الحضاري بين ثقافات العالم، وهي عنايته بالألفاظ الأعجمية التي نطقت بها العرب على مناهجها وقواعدها وأخضعتها لقياس اللغة العربية ونظامها.



بدوره، أكد د.عبدالفتاح الحجمري أن المعجم التاريخي للغة العربية ليس للعرب فقط وإنما للعالم أجمع وذلك لأن العربية على مر التاريخ لم يستخدمها العرب فقط بل استخدمتها أقوام وحضارات في حياتها ودراساتها وعلومها، ولفت إلى أن العربية لغة بذل وعطاء، فهي تستقي من الحضارات واللغات الأخرى المعرب من الألفاظ، وكذلك فإننا نرى الحضارات واللغات الأخرى استقت من العربية ما أصبح متجذرا في ألفاظها واستعمالاتها، وهذا وافر وواضح للدارسين في شتى اللغات العالمية.



وخلال الجلسات، قال نائب مدير جامعة كويمبرا د.دلفين لياو «قبل أربع سنوات قدمت الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقديرا لمجهوداته القيمة عالميا في مجالات الثقافة والأدب والتواصل الحضاري، وما كان لافتا لنا ذلك الوقت أن صاحب السمو حاكم الشارقة لم تكن الشهادة أكبر اهتماماته وكان ما يؤكد عليه هو ضرورة التواصل الحضاري بين الجانبين والحوار والتبادل الثقافي والعلمي والأدبي، ووقتها قمنا بغرس بذرة لشجرة نخيل في حرم الجامعة تكريما لزيارة حاكم الشارقة ونعلم كم سيستغرق الوقت لنرى ثمار غرس تلك النخلة، ولكن الشارقة أرتنا اليوم وخلال السنوات الأربع الماضية غراس ثقافتها وانفتاحها العلمي بأكثر مما كنا نتوقع».



وخلال النقاشات مع الحضور دعا البروفيسور خوسيه بيدرو، عميد كلية اللغات في جامعة كويمبرا إلى دعم تدريس اللغة العربية في الجامعة وأيضا في مختلف الجامعات الأوروبية بوصفها لغة عالمية لا يمكن من دونها فهم التاريخ الحقيقي للمنطقة والعالم ولا التعرف على حضارة عريقة لنا معها كبرتغاليين وأوروبيين مشتركات تاريخية كبيرة.



الروايات التاريخية



وفي إطار برنامجها الثقافي ضمن «أيام الشارقة الأدبية» بالبرتغال، نظمت هيئة الشارقة للكتاب سلسلة جلسات حوارية حول «الهوية الإماراتية وحضور التاريخ في الروايات المحلية» التي تحدث فيها آنا ماريا ماتشادو، ود.مريم الهاشمي، و«ترجمة الأدب البرتغالي إلى اللغة العربية»، بمشاركة غيث الحوسني، وألبرتو سيسمونديني، إضافة إلى جلستي «الهوية في النصوص المسرحية، بين المحلية والعالمية» شارك فيها سعيد الحناكي، وجواو جوفيا مونتيرو، و«الموروثات الشعبية السائدة في الإمارات والبرتغال» تحث فيها إبراهيم الهاشمي، وباولو سيلفا بيريرا.



وأكد المتحدثون خلال جلسة «الهوية الإماراتية وحضور التاريخ في الروايات المحلية» أن الروايات التاريخية هي عمل فني لا ينقل التاريخ حرفيا، بل ينقل رأي المؤلف، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الروائيون في الروايات التاريخية على دراية تامة بالماضي والحاضر، وأن يتوقعوا المستقبل، إضافة إلى وعيهم الكامل بالهدف من العودة إلى الوراء والتأمل في الماضي من خلال القدرة على تحليل الأحداث.



بدورهم، أشار المشاركون في جلسة «ترجمة الأدب البرتغالي إلى اللغة العربية» إلى المكانة الرائدة التي احتلها الأدب البرتغالي في الشارع الأدبي والثقافي العربي، حيث تحظى نخبة من المفكرين والأدباء البرتغاليين من أمثال خوسيه ساراماغو، الحائز على جائزة نوبل للأدب، بمنزلة رفيعة وتفضيل كبير بين المثقفين العرب.



وأشار سعيد الحناكي في جلسة «الهوية في النصوص المسرحية، بين المحلية والعالمية» إلى أن أي نص أدبي هو انعكاس لأحداث اجتماعية رئيسة يختبرها المؤلفون، وهي الظروف التي أثرت وتؤثر فيهم، لافتا إلى أن المواقف المجتمعية كثيرا ما تتحول إلى نتاجات أدبية بارزة تحدث أثرا عميقا في الحراك الثقافي والأدبي العالمي.



من ناحيته، ناقش إبراهيم الهاشمي في جلسة «الموروثات الشعبية السائدة في الإمارات والبرتغال» طبيعة العادات الموروثة في الثقافة الإماراتية وتنوعها، والبيئة التي نشأت فيها، مبرزا من خلال الأمثلة ما تعكسه تلك الموروثات من قيم أخلاقية انتقلت عبر العصور.