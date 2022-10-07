بيروت - عامر زين الدين

وجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى رسالة إلى المسلمين واللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال فيها: «لبنان أصبح النموذج الواضح لذلك العذاب ولتلك المعاناة، مما يحدونا لإطلاق الصوت عاليا لحث الرؤساء والمسؤولين والمشرعين ومتولي السلطة على اختلاف تسمياتهم ومواقعهم الرسمية والحزبية والإدارية إلى الاهتداء بهدي صاحب الذكرى الذي ما أرسل إلا رحمة للعالمين، وما نطق إلا بالدعوة إلى الصلاح والإصلاح مبشرا ونذيرا».

وأضاف: «فلتكن ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي هذا الوقت بالذات، دافعا للمعنيين لتحمل المسؤولية وبعث الفرح في قلوب المواطنين، من خلال الإسراع في تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي تطمين الناس على جنى أعمارهم، والبدء الجدي في عمليات ترميم البلد ولجم الفساد وإطلاق ورشة إعادة بناء المؤسسات، مما يعزز الأمل بالوطن ويبلسم الجراح ويزيل كوابيس اليأس وانعدام الثقة بالدولة».