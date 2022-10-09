أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل 30 وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي من الجنسين من حملة الشهادة الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه استنادا للمادة 18 من قانون السلكين وفق التخصصات التالية: العلوم السياسية، العلاقات الدولية - علم الاقتصاد - القانون - الإعلام - تاريخ - جغرافيا، وذلك وفقا للشروط التالية:



أولا: الشروط العامة



٭ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.



٭ أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.



٭ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



٭ ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمض على صدوره ثمان سنوات ميلادية على الأقل.



٭ ألا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها لبلد عربي.



٭ أن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو في الديوان العام.



ثانيا: الشروط الخاصة



٭ ألا يزيد عمر المتقدم على 26 سنة ميلادية وقت تقديم الطلب بالنسبة للجامعيين و29 سنة ميلادية لحملة الماجستير و31 سنة ميلادية لحملة الدكتوراه.



٭ أن يكون المتقدم حاصلا على الإجازة الجامعية أو ما يعادلها في التخصصات المشار إليها أعلاه بتقدير عام جيد جدا أو بنسبة 80% أو 2.67 نقطة من سلم الأربع نقاط أو Upper Second Class بالنسبة لخريجي الجامعات البريطانية على الأقل من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم العالي.



٭ بالنسبة للحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، فبالإضافة للشروط الواردة في الفقرة السابقة أعلاه يجب أن يكونوا حاصلين عليها بتقدير جيد جدا على الأقل في ذات تخصص الإجازة الجامعية من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم العالي.



ثالثا: إجراءات القبول



٭ يخضع المتقدمون للاختبارات التحريرية والشفوية.



٭ تكون نسبة النجاح في الاختبار التحريري بتقدير جيد جدا 75% فما فوق يخضع بعدها الناجحون للاختبـــارات الشفويــة (المقابلات الشخصية) التي يتوجب اجتيازها كذلك بتقدير جيد جدا. ويرتب الناجحون حسب درجة الاسبقية في نتائج تلك الاختبارات (معدل الاختبارين). وتكون أولوية الاختيار للحاصلين على أعلى الدرجات.



٭ يلحق من يتم اختياره ببرنامج تدريبي في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي لمدة 12 شهرا تكون نسبة النجاح فيه 75% فما فوق، ولا يعتبر معينا في وزارة الخارجية، ويمنح كمتدرب مكافأة شهرية خلال البرنامج بمقدار 900 دينار كويتي.



٭ يصدر قرار وزاري بالتعيين للأسماء التي اجتازت البرنامج التدريبي بعد موافقة مجلس السلكين ويعتبر مثبتا في وظيفة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي من تاريخ صدور القرار.



٭ يتم تقديم الطلبات في مقر وزارة الخارجية - معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي - منطقة شرق - شارع الخليج العربي خلال الفترة من الأحد 16 أكتوبر 2022م إلى الخميس 10 نوفمبر 2022م وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا في أيام الدوام الرسمية مصطحبين معهم المستندات التالية:



- شهادة الجنسية الأصلية وصورة عنها.



- البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها.



- شهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها.



- عقد الزواج الأصلي وصورة عنه.



- الشهادة الجامعية مبين فيها معدل التخرج وكشف الدرجات، وبالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية يجب أن تكون الشهادة معتمدة وتمت معادلتها من وزارة التعليم العالي، إضافة لشهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه معتمدة وتمت معادلتها من وزارة التعليم العالي.



- 4 صور شخصية مقاس 4×6.



سوف يخضع جميع المتقدمين المستوفين للشروط الواردة أعلاه لاختبار تحريري يعقد بمقر معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي منطقة شرق - شارع الخليج العربي، الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 14 يناير 2023م ويحدد الاختبار الشفوي (المقابلات الشخصية) لاحقا لمن يجتاز الاختبار التحريري.