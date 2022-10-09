ضمن سلسلة من المشروعات النوعية التي تستهدف إعانة الفئات المحتاجة في عدةدول، والحفاظ على الصحة العامة، أطلقت جمعية الرحمة العالمية حزمة مشروعات صحية نوعية وتخصصية مميزة، بدأت مطلع أكتوبر وتستمر حتى نهايته.

وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمةالعالمية د. عدنان الحداد: إن المشروعات الصحية التي تستهدفها الرحمة، تنبع من استراتيجية الجمعية الخاصة بتخفيف معاناة الكثير من المرضى، خاصة النساء والأطفال غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، بسبب سوء أوضاعهم المعيشيةوانتشار الأوبئة والأمراض في محيطهم.

وأوضح الحداد أن تلك الحزمة من المشروعات انطلقت الجمعة الماضية بمشروع القوافل الطبية في الصومال والتي تستهدف علاج 5000 مريض محتاج، كما تطلق الجمعية خلال الجمعة المقبلة مشروع كراسي المعاقين والنظارات الطبية والمعدات والأدوات الصحية، فيما تتواصل مشروعات الجمعية الصحية لتشمل مشروعي الوقفية الصحية وبناء مستوصف في نيبال.

هذا وتعمل الرحمة العالمية على دعم الجوانب الصحية والطبية للمجتمعات الأشد احتياجاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، وضعف الخدمات الصحية في العديد من المناطق حول العالم.

واختتم الحداد تصريحه بدعوة أهل الخير إلى بذل أموالهم ونفقاتهم دعماً للمرضى المحتاجين، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للجمعية 1888808 أو عبر موقعنا "خير أونلاين" أو بزيارة فروع الرحمة المنتشرة داخل دولة الكويت، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل ما يجودون به في موازين حسناتهم يوم القيامة