أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية الكويتية تخطط لإنشاء رصيف جديد للنفط في مصفاة الأحمدي، وذلك في إطار سعى الكويت لتعزيز قدرات تصدير المشتقات النفطية وزيادتها عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقود البيئي.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «البترول الوطنية» دعت 3 مستشارين عالميين لإعداد دراسة جدوى تصميم وبناء رصيف نفط جديد في مصفاة ميناء الأحمدي ووضع الكلفة التقديرية لعملية الإنشاء وخطط استيعاب الناقلات الضخمة طبقا لأحدث التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنشاءات البحرية.

وحددت «البترول» آخر موعد لتقديم العروض في 29 ديسمبر المقبل.