القاهره هناء السيد

التقى وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة بالمملكة العربية السعودية في القاهرة، وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة وفضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ د.شوقي إبراهيم علام، كل على حدة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وبحث الربيعة خلال اللقاءين سُبُل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطُمأنينة ويسر.

واستعرض د. الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أشار إلى أن تأشيرة العمرة مُدِّدت من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من جميع أنحاء العالم.

وأكد استعداد جميع الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار تأثير (كوفيد-19) لتمكين المعتمرين والزوار من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والصلاة في الروضة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في مدن ومناطق المملكة.

وتشهد الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة "نسك".