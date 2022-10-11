الموافقة على تنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار على شارع الخليج

المجلس طلب من الإدارة القانونية إعداد تقرير عن الحضانات المخالفة



بداح العنزي



وافق المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة عبدالله المحري على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية برئاسة خالد المطيري وناصر الجدعان مقررا وعضوية كل من عبدالله العنزي، عبداللطيف الدعي، ناصر الكفيف، فهد العبدالحادر، وإسماعيل بهبهاني.



كما وافق المجلس على طلب بناء وتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار الخاص بمجمع السيمفوني جهة شارع الخليج، وأقر توصية بشأن مخاطبة البلدية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بعدم إصدار تراخيص الهدم للمباني التي مضى عليها 40 عاما مع التنسيق والتعاون بين المجلس والبلدية والمجلس الوطني بشأن الاستعجال بتعديل قانون الآثار لعام 1960، كما أحال كتاب العضو ناصر الجدعان بشأن الحضانات المخالفة في السكن الخاص إلى الإدارة لإعداد الرأي القانوني بهذا الخصوص.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق ثم انتقل إلى مناقشة الطلب المقدم من الأعضاء عبد الله المحري وخالد المطيري، وفهد العبدالجادر وعبد الله العنزي، وعبداللطيف الدعي وإسماعيل بهبهاني، وناصر الكفيف، وناصر الجدعان بشأن تشكيل لجنة تحرير الأراضي السكنية، حيث وافق المجلس على الاقتراح لتضم اللجنة في عضويتها عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، عبداللطيف الدعي، خالد المطيري، ناصر الكفيف فهد العبدالجادر، إسماعيل بهبهاني.



وبحث المجلس كتاب العضو ناصر الجدعان بشأن الحضانات في السكن الخاص، حيث طلب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي إحالة الكتاب إلى الإدارة القانونية، ووافق المجلس على إحالة الكتاب للإدارة لإعداد الرد القانوني.



وانتقل المجلس إلى مناقشة اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى، حيث وافق المجلس على إحالته للجنة حولي.



سوق المباركية



كما ناقش المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بشأن عقود منطقة سوق المباركية.



وقال فهد العبدالجادر ان مظلات المباركية غير مرخصة، ولذلك أرجو إحالة الرد إلى لجنة العاصمة.



ووافق المجلس على الطلب.



كما بحث المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الحادث الذي وقع لبعض موظفي البلدية من إدارة النظافة في بلدية الجهراء، حيث أكد العبدالجادر عدم الاكتفاء بالرد، وتمت الموافقة على إحالة الموضوع للجهاز التنفيذي.



وتم بحث الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير، بشأن أسئلة إضافية حول تفاصيل وآليات ومراحل عمليات نظافة المدن وطبيعة عمل عقودها، حيث أكدت م.منيرة الأمير عدم الاكتفاء بالرد وإحالته للجهاز التنفيذي.



مواقف السيارات



وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات لجنة حولي، حيث وافق المجلس على بناء وتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار الخاص بمجمع السيمفوني جهة شارع الخليج العربي بتخصيص موقع مبنى مواقف سيارات ذكية بسعة 432 موقف سيارة ليصبح تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات عادية مكون من سردابين + أرضي بمنطقة السالمية قطعة 71 مقابل القسيمة 23 وبمساحة 3749.7م2 تقريبا وسبعة أجزاء من العشرة من المتر المربع تقريبا على أرض أملاك الدولة وبسعة 136 موقف سيارة، شريطة أن يتم تخصيص نسبة 60% فقط من مساحة الدور الأرضي كمواقف للسيارات ويقوم أصحاب العلاقة بتجميل 40% وزراعة المساحة المتبقية من المنطقة المحيطة بالمواقف، وتقديم المخططات المعمارية وإصدار رخص البناء في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، والبدء في تنفيذ مبنى مواقف السيارات خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ إصدار رخصة البناء، والانتهاء من تنفيذ مبنى مواقف السيارات في مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ صدور رخصة البناء، وتسليم مبنى مواقف السيارات فور الانتهاء من تنفيذه إلى إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية مع التزام الشركة بإبرام عقد صيانة لتلك المواقف لمدة سنتين، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لمبنى مواقف السيارات عن 136 موقف سيارة وتكون مواقف سيارات عامة.



ومن الشروط أيضا: التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها ونقل أي خدمات داخل الموقع إن وجدت على نفقة الشركة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مواقف السيارات بحيث تشمل تقليل التأثير البيئي الناتج من عوادم السيارات، الأجهزة الحديثة الخاصة بقراءة فترة الدخول والخروج من مواقف السيارات وحساب التكلفة آليا، وذلك لتقليل فترة وقوف داخل المواقف عند الخروج استخدام التقنيات الخاصة التي توفر بيان فترات وقوف السيارات داخل المواقف، وذلك لاستخدامها في دراسات البلدية المستقبلية، توفير نظام سيطرة وتحكم مركزي للمواقف نظام لتحديد عدد مواقف السيارات الشاغرة والمستغلة داخل المبنى، وفي حال عدم الالتزام الشركة بأي من الفترات المذكورة في الشروط أرقام 3، 2، 1 والخاصة بالفترات المسموحة لإصدار رخصة البناء، البدء في التنفيذ، الانتهاء من التنفيذ او في حال إخلالها بأي من الشروط المذكورة أعلاه فإنه يحق لبلدية الكويت قطع التيار الكهربائي عن العقار العائد للشركة المبنى التجاري والفندق.



كما وافق المجلس على طلب الديوان الأميري ضم المواقع الخدمية لقصر بيان واعتماد المخطط النهائي لقصر بيان العامر بمنطقة بيان قطعة 13.



وأقر طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد نورة التويجري الكائن في منطقة السلام قطعة 4، وطلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص.



ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة 16 بمنطقة الرقعي.



وأقر على إبقاء طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبد الله الجابر لصالحها على جدول الأعمال لحين وصول كتاب من الإدارة القانونية بعد أن طلبت العضو م.منيرة الأمير بيان الأثر المتعلق بالمدة المقررة سابقا بقرار المجلس البلدي بشأن تنفيذ المشروع.



المباني التاريخية



وانتقل المجلس إلى توصيات اللجنة الفنية، حيث المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث وافق المجلس على التوصية المتضمنة التالي: مخاطبة البلدية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني الحكومية التي مضت على بنائها أكثر من 40 سنة وعدم إصدار البلدية تراخيص البناء الجديدة للمباني المحيطة والملاصقة للمباني التاريخية والتراثية المسجلة لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلا بعد مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والبلدية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الاستعجال على تعديل قانون الآثار لسنة 1960 وتكثيف الأنشطة والفعاليات في جميع المباني والمواقع التاريخية والتراثية لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، التشديد على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والإطفاء بجميع المباني والمواقع التاريخية والتراثية.



وحفظ المجلس الاقتراح المقدم من العضوين السابقين م.مها البغلي، مشعل الحمضان، بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للكويت، كما تم حفظ كتاب وزارة الداخلية الاتفاقية الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي وتثبيت حرم الطريق.





تطوير التقاطعات على طريق الفحيحيل السريع



أحال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي رد الهيئة العامة للطرق على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.



وتضمن الرد التالي:



نفيدكم بأنه تم الانتهاء من عمل التصميم التمهيدي لتطوير جميع التقاطعات الواقعة على طريق الفحيحيل السريع ضمن أعمال الاتفاقية الاستثمارية رقم أهـ/ط/269 لأجل دراسة الجدوى والتصميم التمهيدي لتحسين طريق الفحيحيل السريع (30) ومن ضمنها تطوير تقاطع شارع المسجد الأقصى مع طريق الفحيحيل (تقاطع 3A)، والذي يتضمن التالي:



1 - تطوير التقاطع (3A) ليكون تقاطعا ذا حركة حرة دون إشارات صوتية مما يؤمن ديناميكية الحركة المرورية.



2 - استحداث نفق على شارع المسجد الأقصى يربط بين منطقتي بيان وسلوى.



3 - استبدال التقاطع المحكوم بإشارات ضوئية بدوار يؤمن حركة المرور الحر.



4 - الإبقاء علي الجسر القائم على طريق الفحيحيل السريع.



كذلك تم اقتراح تطوير تقاطع شارع سالم غانم الحريص مع طريق الفحيحيل السريع، والذي يتضمن التالي:



- تطوير تقاطع (43) ليكون تقاطعا ذا حركة مرورية حرة دون إشارات ضوئية، يؤمن ديناميكية وسلامة الحركة المرورية.



- تأمين الحركة المرورية الحرة من طريق الفحيحيل السريع باتجاه العاصمة إلى طريق الملك عبدالعزيز (210) عن طريق اقتراح نفق تحت تقاطع رقم (43).



- تأمين الحركة المرورية الحرة من شارع (210) إلى طريق الفحيحيل السريع مع اقتراح إنشاء نفق تحت التقاطع رقم (43).



- تأمين الحركة المرورية الحرة لجميع الاتجاهات الأخرى على مستوى سطح الأرض.