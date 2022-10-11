اعتبرت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن المشاركة في مسابقة «التحديات التنموية العربية» والتي ينظمها ولمدة أسبوع مركز البيئة للمدن العربية والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وشبكة العمل المناخي بمناسبة «اليوم العربي للبيئة» تعد التزاما أخلاقيا ومساهمة في الارتقاء بالبيئة العربية، إضافة إلى الحلول والمعالجات والبدائل والممارسات الناجحة لمعالجة التحديات التنموية.



وقالت العقاب إن مشاركة الجمعية في المسابقة جاء من خلال «سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت» والمتضمنة 8 مواسم متتالية شملت 210 حلقة تلفزيونية، موضحة أن العرض المرئي تناول مفاهيم الرصد البيئي، والأهداف الرئيسية للسلسلة، ورسائلها حول جماليات البيئة، والبيئات البرية والساحلية بثرواتها الطبيعية بالكويت، وغرس المواطنة البيئية، وقانون حماية البيئة، علاوة على تقديمها لوحات مرئية حول المواسم الثمانية والكوادر البيئية بفريق عمل البرنامج، ومعايير قياس نجاح السلسلة.



وأشارت إلى أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للبيئة فإن الجمعية لديها إشراقات بهذا الخصوص كونها مؤسس ورئيس الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية وتوليها المنسق العام المساعد لدول الخليج بالشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وعضويتها في المنتدي العربي البيئي «أفد» ومبادرتها الشخصية بتأسيس الأمانة العامة للبيئة والتنمية بالاتحاد العام للمنتجين العربي بجامعة الدول العربية، فضلا عن مساهماتها ومشاركاتها طوال نحو خمس عقود في المؤتمرات البيئة العربية.



وتابعت: في إطار جهودها تجاه البيئة العربية استحدثت الجمعية منصة إعلامية معنية بالإعلام البيئي العربي بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والخارجية.