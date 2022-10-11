توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن قرار «أوپيك+» بخفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا سيكون له تأثير طفيف على سوق إمدادات النفط، لأن تخفيضات الإنتاج الفعلية ستكون أقل.



وأوضحت الوكالة في تقرير جديد، أنها تتوقع أن تستهدف «أوپيك+» توازنا واسع النطاق في سوق النفط من خلال تغيير حصص الإنتاج وإمدادات الخام المتاحة.



وأضافت أن التوقعات بحدوث ركود اقتصادي ستؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط على الرغم من ارتفاع الطلب مؤخرا من خلال التحول من الغاز إلى النفط في توليد الطاقة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لاسيما في أوروبا والشرق الأوسط.



وذكر التقرير أن الزيادات الأخيرة في مخزونات النفط العالمية تشير إلى أن السوق تشهد فائضا في الإنتاج.



وتتوقع الوكالة أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة على المدى القصير، حيث يمكن أن تؤدي العوامل الجيوسياسية مثل المزيد من العقوبات التي تؤدي إلى خفض الصادرات الروسية وإبرام محتمل للاتفاق النووي الإيراني الذي يمكن أن يزيد إنتاج النفط في البلاد إلى تحول كبير في المعروض.