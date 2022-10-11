طارق عرابي



أظهرت الإحصائيات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن إجمالي التداولات العقارية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 بلغ نحو 4780 عقارا لمختلف أنواع القطاعات العقارية، وذلك بقيمة إجمالية فاقت الـ 3 مليارات دينار.



وكشفت الإحصائيات المجمعة للأشهر الـ 9 الأولى، والتي اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن العقار السكني استحوذ على النسبة الأعلى من هذه التداولات، حيث تم تداول 3531 عقارا (منها 3381 بموجب العقود و150 بموجب الوكالات) وبقيمة إجمالية فاقت 1.5 مليار دينار، حيث بلغ إجمالي قيمة العقارات السكنية المتداولة بموجب العقود نحو 1447 مليون دينار، و69.7 مليون دينار للعقارات المتداولة بموجب الوكالات.



وفي الوقت نفسه، سجلت العقارات الاستثمارية تداولات إجمالية بواقع 1019 عقارا استثماريا بلغت قيمتها الإجمالية 840 مليون دينار، من بينها 1005 عقارات استثمارية تم تداولها بموجب العقود وبقيمة إجمالية بلغت 829.7 مليون دينار، و14 عقارا استثماريا تم تداولها بموجب الوكالات العقارية وبقيمة إجمالية بلغت 10.3 ملايين دينار.



أما على صعيد العقار التجاري، فقد شهدت الأشهر الـ 9 الماضية تداول 139 عقارا تجاريا بقيمة إجمالية بلغت 514.4 مليون دينار، فيما تم تداول 38 عقارا حرفيا بقيمة إجمالية بلغت 55.5 مليون دينار، وتداول 8 عقارات مخازن بقيمة 18.5 مليون دينار، و8 عقارات شريط ساحلي قيمة 34 مليون دينار، وعقار معارض واحد بقيمة 2.1 مليون، و24 عقارا صناعيا بقيمة 16.4 مليون دينار و4 عقارات مشاتل بقيمة 8.9 ملايين دينار.



وكان الربع الأول من العام الحالي قد شهد تداول 1734 عقارا متنوعا بقيمة إجمالية بلغت 950.8 مليون دينار، استحوذ فيها العقار الخاص على نصيب الأسد بواقع 1387 عقارا تم تداولها بموجب العقود والوكالات وبقيمة إجمالية بلغت 542.3 مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري (عقود ووكالات) بواقع 309 عقارات وبقيمة إجمالية بلغت 275.8 مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع 18 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 101.9 مليون دينار.



أما الربع الثاني فقد شهد تداول 1729 عقارا، بقيمة إجمالية بلغت المليار و225 مليون دينار، حيث تصدر العقار الخاص تداولات الربع الثاني بواقع 1205 عقارات بلغت قيمتها الإجمالية 531.5 مليون دينار، تلاه العقار الاستثمار بواقع 378 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 311.3 مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع 91 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 288.3 مليون دينار.



وشهد الربع الثالث تداول 1317 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 860.6 مليون دينار، استحوذ فيها العقار الخاص على النسبة الأعلى بواقع 939 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 442.9 مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بواقع 332 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 252.9 مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع 30 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية 124.2 مليون دينار.



ويتضح من خلال البيانات الإحصائية ان تداولات الربع الأول كانت هي الأعلى على صعيد العدد خلال العام الحالي، فيما كانت قيمة العقارات المتداولة في الربع الثاني هي الأعلى قيمة بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليار و225 مليون دينار خلال الربع الثاني مقارنة بـ 950.8 مليون دينار في الربع الثاني و860.6 مليون دينار في الربع الثالث.