عقد رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن، حيث ترأس رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة ورئيس محكمة التمييز بالإنابة المستشار د. عادل بورسلي وفد الكويت المشارك في الاجتماع.



وقال بورسلي في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض)، إن جدول أعمال الاجتماع تضمن موضوعات مهمة منها إعداد كتيب عن اجتهادات المحاكم العليا والتمييز بشأن جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد - 19).



وأضاف ان الاجتماع تناول كذلك إنشاء لجنة المكتب الفني للمحاكم المشار اليها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف توحيد السياسة القضائية وتبادل الأحكام والمبادئ القضائية واستعراض التجارب القضائية في دول المجلس ومشروع اللائحة المنظمة لجائزة التمييز الإداري في المحاكم العليا والتمييز.



وأوضح انه تم خلال الاجتماع اعتماد جدول الأعمال بما فيه رزنامة الزيارات بين قضاة المحاكم من دول مجلس التعاون الخليجي واعتماد الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء.



ويضم وفد الكويت في عضويته كلا من رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان ووكيل محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد المزيني ورئيس قسم بإدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد العطار والموظف بإدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد منصور.