قتل شخص يشتبه بأنه عنصر في تنظيم داعش بقصف نفذته طائرة مسيرة امس شمال سورية، وفق ما أفادت فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفادت فرانس برس عن دوي انفجارين في منطقة حمام التركمان قرب مدينة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة فصائل شمال سورية، مشيرة إلى مقتل شخص.



وقال اسماعيل البرهو، الذي يقطن منزلا قريبا من مكان الاستهداف، «سمعنا صوت طيران، ثم ضرب أول صاروخ وفي أقل من دقيقة اطلق الصاروخ الثاني»، مضيفا: «حين وصلت إلى المكان رأيت جثة متفحمة».

كما أسفرت الضربة، وفق قوله، عن إصابة عاملة في حقول القطن القريبة.



وسارع عناصر الفصائل إلى المكان وطلبوا من سكان المنازل القريبة مغادرتها، وبينهم البرهو.



وأفاد سكان من القرية بأن المستهدف هو عمار اليحيى (35 عاما)، وهو سوري يتحدر من حمام التركمان، مشيرين إلى أنه «لا يعرف عنه سوى أنه كان ينتمي سابقا إلى تنظيم داعش».



وأورد المرصد السوري، أن الغارة بطائرة مسيرة قتلت شخصا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش أثناء تنقله على دراجة نارية.