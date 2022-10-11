عبدالعزيز الفضلي



شاركت الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية في اللقاء الرابع للمفوضين الدوليين لرواد الكشافة والمرشدات العرب والذي عقد بتونس بحضور أمين عام الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات حسن السبتي.



وقال عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية المفوض الدولي علي العلي انه تمت خلال اللقاء مناقشة العديد من الأمور المتعلقة في عملية الارتقاء بالحركة الكشفية العربية، مشيرا الى أن اللقاء خرج بعدة توصيات، منها ضرورة تفعيل دور المفوض الدولي بالمنظمة العربية بالمكتب العالمي والتزام رابطات الدول بتسديد رسوم الاشتراكات السنوية.



وأضاف العلي أن اللقاء أكد في توصياته على أهمية التواصل الإعلامي مع منظمة الصداقات الدولية ودور المفوض الدولي لتفعيل الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وأيضا دوره في التوأمة والتشبيك، أي التواصل مع الجهات ذات الهدف الواحد أو النشاط المتشابه، لافتا الى التوصية للجمعيات الكشفية بالتثبيت للمفوض الدولي حتى يؤدي دوره كاملا.