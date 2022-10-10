بيروت - بولين فاضل

في أوّل ظهور علنيّ للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة متقدّمة، شاركت في ندوة نظّمتها جمعية في بيروت لنشر التوعية حول أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وقد لفتت دينا خلال الندوة الى أن أي طبيب لم يكتشف إصابتها خلال الفحص السريري ربما يرجع السبب لأن موقع الإصابة عميق الى أن تم إجراء الصور الشعاعية التي أظهرت الإصابة .ورداً على تعليق من إحدى الحاضرات حول كلفة الفحوصات الدورية، أكدت دينا أنها ليست مكلفة نسبةً لأشياء أخرى وهي أهم من البوتوكس وأشياء كثيرة.