المخيزيم: الخطوة تتوافق مع إستراتيجية الشركة للارتقاء إلى الريادة بعمليات التسوية والتقاص



أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة عن تعيين أليكس كرونك بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس لوحدة الأسهم في غرفة لندن للمقاصة، والتي تولى فيها المسؤولية عن مجمل عمليات الأرباح والخسائر، وتنشيط استراتيجية مقاصة الأسهم وإدارة العلاقات مع عملاء المقاصة ومؤسسات التداول وكيانات الإيداع.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن كرونك قبل ذلك عمل في «JP Morgan»، و«Citibank» وشركة «Societe Generale»، وكان عضوا في المجلس الإشرافي لقسم التسويات الوطني (مؤسسة الإيداع المركزية للأوراق المالية في روسيا) والمجلس الإشرافي «AS PrivatBank» في لاتفيا، إضافة إلى تكليفه مستشارا ورئيسا تنفيذيا للشؤون الدولية لشركة Euroclear بالمملكة المتحدة.



هذا، وتمتد خبرة السيد كرونك ما يزيد على 23 عاما في مجال المصارف والخدمات المالية عمل خلالها في العديد من المؤسسات المالية والبنوك وشركات الوساطة والأنظمة الرئيسية للبنية التحتية للأسواق المالية.



كما يتمتع بخبرة واسعة في مختلف قطاعات خدمات الصكوك المالية وعمليات ما بعد التداول بما فيها خدمات التسوية والتقاص، وعمليات الحفظ المحلية والعالمية، وإدارة الضمانات، إضافة إلى إدارة المخاطر وعلاقات المبيعات، كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة غرب لندن وشهادة الماجستير في تمويل الأعمال من جامعة برونل.



يأتي تعيين كرونك متوافقا مع رغبة مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة في الاستمرار بتطوير جميع عمليات ما بعد التداول وخدماتها، وتحقيق رؤية الشركة بالارتقاء لتقديم منتجات وخدمات ذات مصداقية وقيمة مضافة في مجالات منظومة ما بعد التداول، وإدارة المخاطر وخدمات سجل المساهمين، وذلك من خلال ميكنة جميع العمليات باستخدام أحدث الوسائل المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات وتبني أحدث المعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات.

ذلك، وستضيف خبرة كرونك قيمة إيجابية للشركة في قطاع توسعة الأعمال إلى جانب إدارة فريق متنوع متواجد في جميع أنحاء العالم.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة فهد المخيزيم: «يتوافق تعيين أليكس كرونك مع استراتيجية الشركة للارتقاء الى الريادة في شتى عمليات التسوية والتقاص، كما نتطلع إلى العمل معه لتشييد بنية تحتية رائدة للخدمات التي نوفرها لسوق المال الكويتي، بالأصالة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة الكويتية للمقاصة، وأود أن أرحب به إلى الشركة، وانني على يقين بأنه سيساهم في تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا الراسخة بما يخدم احتياجات مستثمرينا المحليين والعالميين».



من جانبه، أعرب كرونك عن امتنانه لمجلس الإدارة على اختياره لهذا المنصب المهم، قائلا: «إنني أتطلع لقيادة هذا الفريق المتنوع والمفعم بنشاطات الشركة الكويتية للمقاصة، وانني متفائل بامتلاكنا لكافة الفرص المتاحة لتحقيق الريادة في عمليات ما بعد التداول بمنطقة الخليج وتنمية وتطوير سوق المال الكويتي، من خلال حماية مصالح المتعاملين مع الشركة، وتشييد بنية تحتية للسوق تتسم بالانفتاح والمرونة والشفافية».