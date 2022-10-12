أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان التعاون بين المؤسسات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي مهم جدا لتحقيق العدالة المنشودة وتوحيد الاجراءات والتنسيق والتعاون بينها.



جاء ذلك في تصريح للسفير الشيخ علي الخالد لـ «كونا» على هامش مأدبة عشاء أقامها على شرف وفد الكويت المشارك في الاجتماع الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون برئاسة نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار د.عادل بورسلي ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار خالد المزيني.



وقال السفير الشيخ علي الخالد ان اجتماعات مسؤولي المحاكم الخليجية تأتي في سياق التنسيق المستمر بين مؤسسات دول الخليج من اجل خدمة مواطنيها ومصالحها وتطوير أنظمة العمل في هذه المؤسسات من خلال تبادل التجارب والخبرات ومناقشة القوانين المزمع رفع التوصيات بها الى المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنسيق هذه الاجتماعات المشتركة، مثنيا على ما تقدمه المملكة العربية السعودية في استضافتها للاجتماعات الخليجية سواء على مستوى اللجان الفنية او المختصة أو كبار المسؤولين أو الوزراء، وكذلك على مستوى قادة دول المجلس



وكان وفد الكويت برئاسة رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالإنابة ورئيس محكمة التمييز بالإنابة المستشار د.عادل بورسلي شارك في الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.