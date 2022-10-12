أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعدة وزيرها لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ستبدأ جولة عربية تشمل أربع دول وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.



وقالت الوزارة في بيان إن ليف ستبدأ الجولة في مصر التي تزورها من 11 إلى 14 الجاري حيث ستناقش «مجموعة من القضايا الثنائية بالإضافة إلى مصالحنا المشتركة في خفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي».



وأضافت أن ليف ستنتقل بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تزورها من 15 إلى 17 أكتوبر حيث ستبحث «الجهود الجماعية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك الحاجة الملحة لتأمين اتفاقية هدنة موسعة جديدة وتسوية سياسية أوسع في اليمن».



وأشارت إلى أن ليف ستزور الكويت من 18-19 الجاري لبحث التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي والقضايا الرئيسية الأخرى مع المسؤولين فيها.



وأوضحت أن المسؤولة الأميركية ستختتم جولتها في قطر من 20 إلى 22 أكتوبر حيث ستناقش «التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي مع الحكومة القطرية ودعم قطر لعمليات إجلاء وإيواء الأفغان».