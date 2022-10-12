عاطف رمضان



ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة قامت بإعادة تشكيل فريق عمل تفعيل نظام دعم المستفيدين لنظم الخدمة المتكاملة برئاسة رئيس قسم ميزانية الباب الاول محمد القلاف وعضوية 9 اعضاء آخرين من الوزارة وذلك لمدة 3 اشهر. واضافت المصادر ان هذا الفريق يختص بحصر فروقات البدلات الآلية المستحقة وغير السارية والناتجة عن رفع المسميات الوظيفية لكل الموظفين المستحقين بكل قطاعات الوزارة وطباعة القيم القديمة الخاطئة من نظام الاستحقاقات ـ البدلات والمكافآت ـ والتي لا تتطابق مع المسميات الصحيحة للموظفين المستحقين، بالاضافة الى تصميم نموذج لارساله لمخاطبة ادارة دعم المستفيدين بديوان الخدمة المدنية، حيث يوضح فيه نوع المشكلة والنظام التابع له وطبيعة المشكلة وتقديم القيم الصحيحة للعمل على تصحيحها.



ولفتت المصادر الى ان الفريق يختص ايضا بحصر البدلات التي تم تطبيقها آليا ولم تنفذ لخلل ما بالنظام او الادخال والتي لا يمكن حلها الا عن طريق دعم المستفيدين، واعداد قائمة بالبدلات المستحقة حسب فئات الصرف، وتقديم الشروط الخاطئة المستخدمة في شروط البدلات الآلية لدعم المستفيدين لدى ديوان الخدمة المدنية.



واشارت المصادر الى انه ترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقرير دوري شهري عن اعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم انجازه ونسبة الانجاز على ان يرفع في الاسبوع الاخير من كل شهر.