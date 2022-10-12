أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للانتهاكات الجسيمة باقتحام المسجد الأقصى المبارك والقيام بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.



‏وأوضحت «الخارجية» في بيان صحافي، أن استمرار هذه الممارسات المرفوضة وتصاعد وتيرتها، إضافة إلى استمرار فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، محذرة من تبعات هذه الانتهاكات على الاستقرار في المنطقة.



وطالبت «الخارجية» المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.