شريف حمدي



أنهـــــت الصناديــــق الاستثمارية المحلية التي تستثمر في أسهم البورصة الكويتية تعاملات فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022 على تحقيق مكاسب وصلت إلى 8.١٣%، وذلك على وقع الزخم الذي حظيت به أغلب الأسهم وفي مقدمتها الأسهم القيادية منذ بداية العام.



ويبدو أن التداعيات السلبية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية على صعيد الحرب الروسية - الأوكرانية، كان لها تأثير سلبي على أداء الأسواق العالمية، ومنها بورصة الكويت التي شهدت تراجعات لافتة خلال سبتمبر الماضي، مما قلص من حجم المكاسب التي حققتها الصناديق على مدار شهور العام، بل ان التراجعات التي شهدتها صناديق الاستثمار المحلية في اسهم البورصة الكويتية التهمت جميع مكاسب بعض الصناديق وحولتها للتراجع بانتهاء الأشهر التسعة، إذ تفاوتت خسائر سبتمبر الماضي بين 5.4% و10.1%.



إلى ذلك تفوقت 6 صناديق جميعها تقليدية على أداء مؤشر السوق الأول الذي حقق 4% مكاسب منذ بداية العام بنهاية الأشهر التسعة الماضية، علما أن مكاسب مؤشر السوق الأول تقلصت بشكل لافت بسبب التراجعات التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لبيانات صادرة عن شركة كامكو إنفست أن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، تباين أداؤها خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، وذلك على النحو التالي:



٭ استمر تفوق الصناديق التقليدية على الإسلامية، وذلك بتصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست اداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 8.3%.



٭ تلاه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من قبل شركة كامكو انفست أيضا بنسبة 6.3%.



٭ ثم جاء صندوق الساحل الاستثماري المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 6.2%.



٭ رابعا، جاء صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي بمكاسب بلغت 5%.



٭ تلاه صندوق الوسم المدار من شركة الكويتية للاستثمار بمكاسب 4.7% من بداية العام.



٭ في المرتبة السادسة حل صندوق المركز للاستثمار والتطوير المدار من قبل شركة المركز المالي بمكاسب 4%.



٭ فيما حققت بقية الصناديق التقليدية مكاسب تفاوتت ما بين 3.2% و1.8% كما يظهر من الجدول المرفق، وتراجع اداء صندوق وفرة المدار من شركة وفرة للاستثمار الدولي بنهاية الأشهر التسعة إلى 2.5%، كما تراجع اداء صندوق الرؤية المدار من «كمفيك» بنسبة 5.2%.



٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الاسلامية، فتصدرها صندوق الدرة الاسلامي المدار من شركة كامكو انفست، وذلك بنسبة 3.6%.



٭ تلاه صندوق الكويت الاستثماري المدار من شركة الكويتية للاستثمار بنسبة 2.06%.



٭ وحقق صندوق المركز الاسلامي المدار من شركة المركز المالي مكاسب بنسبة 1.6%، فيما تراجع أداء صندوق كاب كورب المحلي المدار من شركة كاب كورب للاستثمار بنسبة 5.03%، مع نهاية الأشهرالـ 9.



وعلى مستوى الصناديق التقليدية الخليجية، فقد تصدر صندوق الأهلي الخليجي المدار من قبل الأهلي كابيتال القائمة بـ 7.2%، تلاه صندوق مصارف الاستثماري المدار من قبل وفرة للاستثمار الدولي بـ 6.7%، تلاه صندوق الاستثماري للأسهم الخليجية المدار من الوطني للاستثمار بـ 5.8%.



أما الصناديق الخليجية الإسلامية، فقد تصدرها بيتك كابيتال للأسهم الخليجية المدار من قبل بيتك كابيتال للاستثمار بنحو 10.3%، تلاه نور الإسلامي الخليجي المدار من قبل نور للاستثمار المالي بـ 1.3%، يليه صندوق الأسهم المحلية والخليجية المدار من قبل بوبيان كابيتال للاستثمار بـ 0.65%، فيما تراجع أداء صندوق الدارج الاستثماري المدار من الاستثمارات الوطنية بـ 0.11%، ثم صندوق وفرة الخليجي الاسلامي المدار من شركة وفرة للاستثمار المالي بنسبة تراجع 11.4%.



وتعتبر الصناديق الاستثمارية أحد أهم الأضلع الاستثمارية في بورصة الكويت من ناحية الاحترافية في الأداء والانتقائية القائمة على دراسات عميقة للشركات التي تستثمر فيها، وذلك مع استمرار التنافسية بين الصناديق على تحقيق أداء إيجابي أفضل من السوق، حيث جذبت خلال المرحلة الماضية الصناديق ذات الأداء الجيد سيولة كبيرة من مستثمرين أفراد ومؤسسات في ظل التفوق المستثمر للأداء وبمخاطر محسوبة ومدروسة بعناية فائقة.