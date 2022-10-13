أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة، عن انتهاء الإدارة المالية للشركة من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 2.92 مليون دينار تقريبا، ما يعادل حوالي 16.18 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 1.16 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2021، ما يعادل 6.44 فلوس للسهم الواحد.



وأضافت الشركة في بيان صحافي، أنه من المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 6.56 ملايين دينار تقريبا، ما يعادل حوالي 36.30 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.5 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ما يعادل 35.99 فلسا للسهم الواحد.

هذا، وستقوم الشركة بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت، عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2022 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.