قام المركز المالي الكويتي «المركز» برعاية حفل تكريم طلبة كلية الهندسة والبترول المتفوقين، الذي نظمته جمعية الهندسة والبترول يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر الجاري، في فندق ومنتجع جميرا، وتأتي رعاية «المركز» لهذا الحفل إيمانا منه بأهمية دعم الإمكانات البشرية وتشجيع الشباب على الاستمرار في بذل الجهد لتطوير مهاراتهم وحياتهم العلمية والعملية.



وحضر الحفل، ممثلا «المركز»، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال عبداللطيف النصف، وصرح في الكلمة التي ألقاها في الحفل قائلا: نفتخر في «المركز» بدعمنا لهذا الحفل، كجزء من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والتي يعد إحدى أهم ركائزها هو بناء القدرات البشرية، ودعم الإمكانات الشابة في مختلف المجالات لخلق مستقبل مستدام، ونؤمن بأن تمكين الشباب لن يتحقق إلا بتعزيز مهاراتهم العلمية ليتمكنوا من المنافسة.



وأضاف: إن الطلبة المتفوقين هم الاستثمار الحقيقي لهذا الوطن، واجتهادهم فيما يعملون هو المعيار الذي سيبنون به المجتمع، وخاصة في مجال له أثر عظيم على الاقتصاد الوطني مثل مجال الهندسة والبترول.

وتطبيق ما تعلموه في الجامعة وتطويره بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية هو مسؤولية تقع على عاتقهم. وبتفوقهم ووصولهم لهذه المرتبة المشرفة، فإننا على ثقة بأنهم على قدر المسؤولية.



والجدير بالذكر أن «المركز» قام أيضا خلال الأعوام السابقة برعاية طلبة كلية الهندسة والبترول في تنفيذ مشاريع التخرج الخاصة بهم وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم على تطبيق أفكارهم المبتكرة على أرض الواقع.

وترتكز استراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية على ثلاث ركائز، وهي: بناء القدرات البشرية، والمواءمة بين بيئة الأعمال ومبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة في بيئة الأعمال.



ويتعاون «المركز» مع عدة جهات لإطلاق مبادرات مجتمعية واسعة النطاق، ومنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى، ولوياك، وأكاديمية اي سي ميلان لكرة القدم والمدرسة الأكاديمية الهندية الإنجليزية.