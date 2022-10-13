رائد ترجمان: الجائزة تعكس أعلى درجات الالتزام الدقيق من قبل فريق «هيونداي الكويت» بقيم العلامة التجارية

نسعى بجد للاستمرار بالتميز سواء على مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا أو على صعيد جودة قنوات التواصل



أعلنت شركة شمال الخليج، الوكيل الحصري لسيارات «هيونداي» في الكويت عن حصولها على جائزة «أفضل تغطية صحفية» في المنطقة وذلك في الحفل الإقليمي الذي نظمته شركة «هيونداي» لوكلائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وخلال مراسم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المغرب تم تكريم فريق التواصل في شركة شمال الخليج بهذه الجائزة المرموقة على جهوده المميزة في تعزيز موقع علامة «هيونداي» في السوق المحلي وترسيخ السمعة الطيبة والصورة الذهنية الإيجابية حول اسم «هيونداي» ومنتجاتها وخدماتها.



وبهذه المناسبة، علق رائد ترجمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج بالقول: يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة والتفوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن في هيونداي شمال الخليج كإدارة وفريق عمل نسعى بجد للاستمرار بالتميز سواء كان على مستوى الخدمة التي نوفرها لعملائنا أو على صعيد جودة قنوات التواصل ورقي أسلوب الخطاب وايصال الرسائل التي نرغب فيها بدقة.



وأضاف: هذه الجائزة تضيف مزيدا من الزخم لجهود فريق «هيونداي» في الكويت وتدفعنا جميعا للعمل أكثر لتعزيز قيم علامتنا التجارية وتوطيد علاقتنا مع عملائنا الكرام والتي تقوم بالأساس على مفاهيم الاحترام والشفافية والوضوح التام.



وقد حضر حفل توزيع الجوائز عن شركة شمال الخليج رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ جابر حمود الصباح، والشيخ طلال حمود الصباح عضو مجلس الإدارة، ومدير التسويق والعلاقات العامة خلدون عبد الحافظ، وقام يونغ جونغ إم مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «هيونداي» بتسليم الجائزة إلى الشيخ جابر حمود الصباح الذي عبر عن امتنانه لهذا التكريم، كما عبر عن فخره بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى قائمة إنجازات فريق شركة شمال الخليج، حيث يعكس هذا الإنجاز أعلى درجات المهنية والالتزام الدقيق من قبل فريق «هيونداي» الكويت بقيم العلامة التجارية التي تقوم على وضع العميل في أعلى سلم أولويات الشركة، وتوفير كل المصادر والمعلومات بأعلى درجة من الشفافية والكمال ليتمكن عملاء الشركة ومحبيها من اتخاذ القرارات المناسبة لهم براحة بال.



وفي هذا الإطار تأتي جهود فريق التواصل في شركة شمال الخليج الذي استحق هذا التكريم على العمل بدقة وتكامل لإتاحة المعلومات والأخبار لكافة شرائح العملاء.



وتقوم علامة «هيونداي» التجارية على مجموعة من القيم المؤسساتية الراسخة، ويعد الابداع أحد أهم العناصر التي تميز الشركة كصانع سيارات رائد على مستوى العالم.

ولا يعد الإبداع سمة مهمة على مستوى التصميم والمعايير الجمالية البصرية فحسب، بل يطول كل مكونات الحمض النووي لعلامة «هيونداي»، وضمن هذه الرؤية يلعب الإبداع دورا حيويا في تحضير المحتوى المقدم للجمهور، حيث يقوم فريق التواصل في شركة شمال الخليج بإعداد كافة مواد التواصل ومن ضمنها التغطيات الصحافية بأسلوب يتميز بالسلاسة والوضوح بحيث يوصل المعلومات الضرورية بأدق صورة وبلغة لا تقبل التأويل.



يجدر الذكر أن شركة شمال الخليج تفخر بمسيرة مميزة من الإنجازات المبهرة حافلة بالكثير من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية.