عاد وفد منتخب الكويت للغوص الحر من تركيا بعد مشاركته في بطولة العالم للغوص الحر الخارجي، والتي أقيمت في مدينة كاش، حيث تمكن أبطال الكويت من تحقيق أرقام وطنية جديدة بالإضافة إلى تحقيق ميدالية برونزية عن طريق اللاعب يعقوب بن جبل.



من جهته، قال أمين السر في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، إن هذه المشاركة تعتبر الثانية للاعبين، ورغم ذلك حقق اللاعب يعقوب بن جبل الميدالية البرونزية في فئة الزعنفة الأحادية، كما سجل رقمين وطنيين في الغوص بدون زعانف 53 مترا وفئة الزعنفة الأحادية 76 مترا.

وأضاف: «تمكن لاعبو منتخبنا من مواصلة تحقيق أرقام وطنية جديدة بعدما تمكن اللاعب حسن الشراح من تسجيل رقم وطني جديد 77م بفئة الحبل وكذلك اللاعب حمد علام بفئة الزعانف المزدوجة 73 مترا»، مؤكدا أن هناك تطورا مميزا لمنتخب الكويت للغوص الحر في تخصص الأعماق بعد تحطيم جميع الأرقام الوطنية السابقة بشكل ملحوظ، وهو ما نبحث عنه في الوقت تمهيدا لتحقيق الألقاب القارية والدولية مستقبلا.



إلى ذلك، أوضح الصرعاوي أن مجلس إدارة النادي والاتحاد وافقا على مشاركة منتخبنا للمراحل في بطولة سباحة الزعانف للناشئين التي ستقام منافساتها في المجر تاريخ 26 نوفمبر المقبل.