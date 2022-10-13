عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السابعة من N7 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد والتي تشتمل على 246 قسيمة بمساحة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 24 يوليو 2017 وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس 13 أكتوبر والأحد 16 منه وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 17 أكتوبر واجراء القرعة يوم الاربعاء 19 أكتوبر.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، ومن يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



وفيما يلي الأسماء:



بدر سمير صالح السعيد



عمر عبدالكريم مصطفى المرزوق



محمد خليفة خليل سناسيري



صالح محمد راشد المري



محمد غازي جاسي العازمي



خالد جاسم محمد العطية



حمد يوسف سالم الجيران



محمد عبد العال علي جمعة



فهد خالد عماش العتيبي



مساعد عبدالله أحمد الحسيني



فيحان سعد سعود المطيري



حمد عبدالله مرشد السليمان



علي محسن خضير المحسن



عبدالله حجاب بدر جويعد



ناصر محمد عامر الزامل



مبارك فواز مبارك العجمي



راشد علي فهيد الهاجري



نواف نقا نافل العازمي



محمد حمد علي المري



فواز خليف سليمان الشمري



سالم خلف محمد العازمي



صالح محمد رجا العازمي



فهد مطلق خلف العازمي



عبدالله أحمد جاسم عرب



خالد محمد خالد الخبيزي



سعود عبدالعزيز حطاب الحطاب



حمد محمد جابر المري



خالد راشد علي الرقم



بدر أحمد خليفة الشاهين



ميثم باقر عبدالله خاجه



عبدالله محمد حمد العجمي



جاسم علي جاسم اللنقاوي



سالم فيصل عبد المحسن العتيبي



ابراهيم حسن عباس الطيب



طلال حمدي هلال المطيري



فهد سامي فهد الوهيب



عبدالله أحمد داود الانصاري



خالد عبدالرحمن عبد الرزاق البعيجان



يعقوب فريد هاشم



فهد عبدالرحمن أحمد زبيد



غازي عطاالله غزاي



أحمد حمود حمد زريج



ماجد عبدالله مطلق الرشيدي



سعود محمد ناصر العبد العالي



تركي منيخر راشد الاصقة



صالح محمد خالد الخبيزي



هاني عامر مزيد العامر



عبدالرحمن محمد هادي العجمي



محمد حبيب سيد شبر الموسوي



ابراهيم محمد داود الشعيل



محمد يوسف خليفة البحوه



خالد مريف صلاح الرشيدي



شبيب فلاح سعود المطيري



محمد ناصر صالح العويد



سعد عبدالله سالم الحضينه



عبدالله عبد الخالق عبدالله الناصر



علي محمد خالد الخبيزي



فيصل فهد فالح البصمان



سليمان رجاء عبيد الشمري



بدر عرار حديجان الدوسري



فهد سعد جويزي العتيبي



ابراهيم خليفة ابراهيم الحليل



حسين علي عبدالله الملا



محمد عبدالله جعفر الكندري



مصعب حسين رويشد العنزي



محمد خالد بدر بن ناجي



حسين جواد علي كريمي



سعد محمد فلاح القعابي



عثمان سعود عبدالله العصفور



عبدالعزيز فهد محمد العجمي



حمد محمد فلاح القعابي



خالد عبدالرزاق عبدالله الرشود



خالد عبد الوهاب أحمد الديين



فيصل خالد فيصل العنزي



عبدالعزيز خضير سالم العازمي



سعيد سعود سعيد الشريجه



سلطان فهد جمعان الهران



ماجد معجب ماجد الدوسري



فارس صالح جهز العتيبي



عبدالعزيز عمر حسن رضائي



اسماعيل فيصل ابراهيم الشطي



البراء ناصر حسن الكندري



عبدالرحمن وليد بندر اليوسف



عبدالله فايح سالم المطيري



طلق محمد مرزوق العازمي



عبدالرحمن سرور حماد العازمي



عثمان فوزي علي المزيد



نوح يوسف عبدالله الربيع



مبارك عبدالعزيز محمد عبدالعزيز



عبدالعزيز حامد سليمان الياقوت



جعفر عبدالله حسن بو صخر



علي محمد عبدالمحسن سلطان



سعد سعود سعد العازمي



عايض جابر ضويحي الهاجري



حمد فيصل يوسف الصديقي



نايف محمد علي المري



محمد فهيد ناصر الكفيف



حمد منصور مسعود السالم



علي يوسف حبيب الابراهيم



محمد حسين محمد مقدس



عبدالله شافي حسن الدوسري



حسن أحمد غلوم حسن



سعود بدر صالح الحوال



قبلان فلاح قبلان العازمي



عبدالعزيز خالد عبدالرحمن عبدالرحيم



وليد يوسف مرزوق الرشدان



جابر مؤيد حمود أحمد المحمد



سعد عبدالله سعد المطيري



محمد عادل سعد العصفور



تركي غنيم بنيا السليماني



حمد عواض حامد المطيري



منصور علي حمود حمود



حسن حميد ابراهيم العيسى



فيصل ثنيان حمد الاذينه



ماجد مطلق طراخم العتيبي



هادي فالح ناصر القحطاني



عبدالعزيز محمد طلق العازمي



مبارك خالد مبارك المدلج



جمال طلحة سليمان فهد البلوشي



سعود بدر سعود غريب



حسين أحمد وائل المهنا



عثمان عبد الكريم سليمان العوضي



مهنا طلال يوسف الشمري



نايف فلاح سعد الحويله



عبدالرحمن سعد عبدالله الشمري



ناصر عبدالله أحمد السعيد



فهد محمد منشد الخالدي



محمد خالد محمد العجمي



جراح راشد مشعل المطيري



سعود نافل سعد الجويسري



فهد سعد فلاح العازمي



اركان عبدالله فهد سليمان



عبدالله بدر عبدالله الشمري



راشد محمد جفين الهاجري



خالد عادل ابراهيم سعد الحوطي



سالم سعد عوض الخضير



حمد أحمد خالد القبندي



عبدالله أحمد حسين العدلي



ماجد مطر علي المطيري



محمد سالم دويهيس العازمي



محمد فلاح مناور العازمي



مطلق محمد مطلق الرشيدي



عبدالله حافظ ناصر عباس



سليمان عبدالله سعود الحوال



خالد فهد أحمد الاحمد



منصور سعد منصور الخرافي



علي عبدالعزيز محسن بوعباس



محمد مطر بلال المسند



محمد علي عبدالكريم علي الجدي



أحمد عيد مبارك العازمي



محمد حباب عواض العتيبي



علي شبيب كيال حسون



حمد عبدالله حمد الدوسري



زايد فالح ضيدان الهاجري



عبدالرحمن حنيف ضاوي العتيبي



سلطان غازي سحمي حجاب المطيري



عبدالرزاق عبدالله عبدالرزاق الكمالي



عادل خالد مطلق القريافي



حمد بدر مبارك الزوير



عبدالله خالد عبدالله الكندري



علي يوسف تقي الصفار



طلال سمير محمد الشمري



صالح حسن صالح العجمي



ابراهيم صالح جديع العازمي



فهد عبدالعزيز فهد العنزي



غانم عبدالرحمن حسن محمود



محمد عبدالله مبارك العجمي



عبدالعزيز فهد أحمد المالك



سعد نصار سعود العازمي



فايز محمد أحمد الكندري



محمد داود عبدالرزاق العبدالجليل



محمد سراج سعود العجمي



حمد جاسم مجبل العازمي



فالح مجيد فالح الرشيد



سعود فهد سالم العجمي



أحمد عبدالله محمد الجاسم



عبدالله عبدالرحمن فهد المضاحكه



عبدالله عيسى سيد يوسف القلاف



عبدالعزيز سامي محروس السالم



سالم سعود رجعان العازمي



عبدالله حمود فهد الخالدي



طلق حمود طلق صعفاك



عبدالعزيز وليد علي ابراهيم



علي ظافر علي العرجان



فيصل سعد سعود ضويحي السبيعي



مرزوق محمد مرزوق حسن المطيري



جراح خليل محمود الخواري



أحمد عويض عوض العازمي



أحمد مصطفى شعبان زمان



علي فاضل محمد جمشير



براك صلاح عبدالرحمن الجسار



مشاري ثلاب سالم الهاجري



بدر غزاي محمد العازمي



فراج محمد فراج العجمي



عبدالعزيز متعب صاوي الشمري



محمد نايف محمد الخشان



سعود محمد سعود العازمي



مهدي عبد الصاحب حاجي غالب



ناصر سعود ناصر العجمي



محمد خالد براك الشلاش



عبدالله خالد محمد جمال محمد



عبدالله فيصل صفر عباس



يوسف محمد مزعل الشمري



فهد مرضي مبارك الوسمي



حمد هادي ذياب العازمي



خليفه علي خليفة العازمي



مشعل وليد خالد راشد الرشدان



عبدالرحمن غانم عبدالله المعضادي



محمد طلال عثمان السعيد



مطلق خالد مطلق العازمي



أحمد مجيد عباس دشتي



بدر سالم دويهيس العازمي



عبدالرحمن سالم سلمان العازمي



محمد مشعل محمد العنزي



عبداللطيف شاهين ربيعة الربيعة



عثمان وليد رجا الغضوري



عبدالله عيد محمد العازمي



حسين خالد أحمد دهراب



صالح محمد صالح التنيب



يوسف سعد راضي العازمي



ضاري مجبل شباب السعيدي



وليد سليمان فضالة احمد



فهد محمد مرزوق العازمي



عبداللطيف عامر مجيد المقيحط



أحمد هايف عموش العتيبي



فهد محمد فالح العازمي



سعد جابر سعد الميع



تركي عبدالله مسلم العدواني



علي منصور كليفيخ حنيف



فهد فالح وبران العازمي



حمد محمد عايض الرشيدي



حمد فلاح حمد العازمي



حسن خالد أحمد جراغ



محمود عبدالعزيز محمود التتان



خالد علي سعود العازمي



سعود محمد حمدان العازمي



محمد فلاح حمد العازمي



هادي عذبي راجح العجمي



عبدالعزيز عبدالله عبدالهادي شبيب



سلطان عبدالله عيد العازمي



عثمان عبدالعزيز شاكر عبدالله الشطي



حمزة محمد عبدالرضا كابلي



خالد فهد صنيتان الزعبي



أحمد فالح زيد المطيري



عبدالرحمن حجاب سعود العجمي



محسن حمود محسن الميع