عاطف رمضان



حصل رئيس الجماعة التنموية م.خالد العتيبي على «وسام السكنية» من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك تقديرا لجهوده ومشاركته في اجتماعات لجنة مراجعة وتعديل نصوص لائحة الرعاية وإسهاماته في هذا المجال.



وبهذه المناسبة، قال م.خالد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إن هذا الوسام جاء تتويجا للجهود التطوعية التي قام بها طوال السنوات الماضية مع زملائه الناشطين في المجال الإسكاني والذين يواصلون جهودهم الكبيرة دون كلل للإسهام في حل الملف الإسكاني، لافتا الى ان هذه المساهمة جاءت بشكل تطوعي لتقديم مقترحاته وتعديلاته التي استمدها من المواطنين.



وأضاف العتيبي: تم بحمد الله الأخذ ببعض المقترحات ويجب أن يتم تعديل اللائحة بشكل دوري لتواكب احتياجات المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية لتلبية طموحاتهم، مشيرا الى أن هناك العديد من القوانين واللوائح التي تستحق إعادة النظر فيها وتعديلها مستقبلا.



وأعرب عن شكره لجميع العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لمواكبة أعداد الطلبات الإسكانية المتزايدة.