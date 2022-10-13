عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون اجتماعها الثامن عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (رئيس الدورة الحالية) مازن الكهموس ومشاركة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد م.عبدالعزيز الإبراهيم.



وقالت أمانة مجلس التعاون الخليجي في بيان إن الاجتماع الذي تم بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف ناقش عددا من الموضوعات التي سيكون لها الدور البارز في دعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد وفي مقدمتها نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون.



وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الأدلة الاسترشادية المقدمة من هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس ودليل الكشف عن الذمة المالية بدول مجلس التعاون والأدلة المقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية.



وأشارت إلى أن الاجتماع تناول آلية العمل لمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون والمقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ولائحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.



وأضافت أن الاجتماع ناقش الدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد والمقترح من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية وتعديل مسمى اجتماع الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون وتعديل مسمى لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون وتفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.



وبينت الأمانة أن الاجتماع تطرق إلى الدعم الكامل لمبادرة السعودية في تبني اتفاقية لمنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بالإضافة إلى عقد اجتماعات لجنة المختصين بدولة الرئاسة وتحديث قائمة ضباط الاتصال المرشحين من قبل دول مجلس التعاون.