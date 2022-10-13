بشرى شعبان



كشف مصدر خاص بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، ان الهيئة وبعد توقف دام أكثر من عامين أعادت العمل بشهادة الراتب الخاصة بالقطاع الخاص بدءا من الشهر الجاري وألغت نموذج التعهد الذي كان معمولا به خلال تلك الفترة. وأشار المصدر إلى ان تقديم طلب إصدار شهادة الراتب يتم عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة، موضحا أن بإمكان صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع تقديم الطلب للحصول على الشهادة إلكترونيا.



من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إضافة خدمة إصدار شهادة الراتب إلى خدمة «أسهل»، بحيث أصبح بإمكان صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع التقدم للحصول على الشهادة من مكان العمل.